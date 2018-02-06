Почему погибла группа Дятлова, знали Брежнев и Хрущев

12:16 06 февраля 2018 5

Спустя 59 лет исследователи до сих пор спорят, что произошло с группой уральских туристов Фото: архив музея Кунцевича

Каждый год, в день гибели группы уральских туристов под руководством Игоря Дятлова, в Екатеринбурге собираются исследователи таинственной трагедии. Среди участников конференции-2018 был и корреспондент «URA.RU», записавший, как продвинулось расследование за год. Существовало ли второе уголовное дело о дятловцах, какой неопознанный объект напугал главного редактора «Комсомолки» и зачем Наполеон хотел захватить уральскую гору Отортен — в обзоре «URA.RU».

«Своего убийцу они сфотографировали сами»

Среди множества гипотез, что же произошло ночью 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале (убийство туристов охотниками манси, испытания военного оружия, огненные шары, ядерный взрыв) версия об НЛО всегда считалось одной из самых экзотических. Седовласые дятловеды (многие из них уже в преклонном возрасте) всегда с усмешкой слушали рассуждения уфологов о том, что дятловцы могли встретить инопланетян. Но, как это ни удивительно, именно эта версия стала самой популярной на дятловской конференции-2018: аж трое спикеров выступили в ее защиту.

Исследователь из Североуральска Юрий Якимов, который уже не раз выступал с идеей, что дятловцы погибли от «агрессии НЛО» (он выдвинул ее еще в 2006 году), поделился впечатлениями от встречи со «световым объектом», которую пережили лично он, а также лесничий из Североуральска Рудковский в 2002 году.

«Этот объект реагирует на взгляд человека и высылает к нему качающиеся фонари, — вспоминал североуралец. — Они, как самонаводящиеся ракеты, приближаются к человеку по его взгляду».

Юрий Якимов пережил контакт с НЛО и остался жив Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению Якимова, все обстоятельства гибели дятловцев хорошо укладываются в эту версию (особенно радиация на одежде погибших и пятна света на последних кадрах фотопленок дятловцев). «Своего убийцу они сфотографировали сами», — уверен Юрий, замечая, что в интернете и в СМИ опубликовано множество кадров со встречи с подобными объектами (так, он сравнивает кадры, снятые чилийскими вертолетчиками в небе, и дятловцами). «Надо брать пример с Чили: создать государственный комитет, исследовать пленки дятловцев и сделать правильные выводы!» — призвал приверженец версии про инопланетян.

Его активно поддержал главный уральский уфолог, руководитель проекта «Россия паранормальная» Алексей Королев: он поделился своим опытом моржевания и рассказал о том, как он с товарищем недавно обморозил пальцы. «Это адская боль!» — признался он. — А теперь представьте, какую боль испытывали дятловцы, которые стремительно шли к четвертой стадии обморожения! Но при этом они смотрят на палатку и не делают никаких попыток вернуться, хотя там теплые вещи и наверняка аптечка!» По мнению уфолога, только страх перед сверхъестественным мог выгнать туристов из палатки и не давать им вернуться обратно. «Как группа собиралась выживать дальше на Северном Урале без одежды, без лыж, без еды, без лекарств?» — недоумевает он.

Главный редактор «Комсомолки» встретил НЛО

Спецкор «Комсомолки» Наталья Варсегова неожиданно рассказала… Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Но самым неожиданным стало то, что «инопланетную версию» поддержал журналист «Комсомольской правды» (издания, которое больше других занималось темой тайны гибели дятловцев). «Какой бы комичной она ни казалась, эта версия тоже требует проработки», — заявил спецкор «КП» Наталья Варсегова, после чего поведала историю о встрече с НЛО, которую в советские годы пережил нынешний главный редактор и гендиректор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин.

«В 1979 году он был корреспондентом на БАМе и попал в экспедицию, которая состояла из девяти человек, — рассказала Варсегова. — Во время перехода по тайге от поселка Золотинка до Ханьи они стали свидетелями очень странного явления. Ехали на четырех больших гусеничных вездеходах и остановились в распадке. Поздно вечером, когда стало темно, в небе появился объект. Сегодня двое участников экспедиции уже умерли, но всех остальных я опросила: люди живут в самых разных местах, но все дают абсолютно одинаковые «показания». Объект появился с юга и шел строго на север. Кто-то помнит несколько «прожекторов», один луч был «гуляющий».

Сперва они решили, что это их ищут с вертолета (группа не укладывалась в сроки). Но когда они поняли, что от этого «вертолета» нет звука (а в распадке, где они находились, он был бы слышен на километры), стало ясно, что здесь что-то не то».

… о встрече главреда «КП» Владимира Сунгоркина с инопланетянами. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Натальи, один из бамовцев испугался настолько, что убежал за вездеход. Объект в это время продолжал приближаться, накрывая их своим светом, и тогда водитель Николай Минюк подбежал к своему вездеходу, стал моргать фарами и орать на него «трехэтажным матом». «И вдруг этот объект плавно уходит в небо, — рассказывает Варсегова. — У одного из ребят был с собой хороший цейсовский бинокль, привезенный из Германии, и они разглядели хромированное гладкое дно и что-то типа „светомузыки“ по окружности этого дна. Был еще какой-то газовый шлейф, который потом рассеялся».

Когда вернулись из экспедиции, через месяц к водителю подошел бригадир и попросил свозить ученых, прибывших из Москвы, на то место, где они видели «чертовщину». «Замерили уровень радиации — именно в том месте, где над ними проходил этот объект, радиация зашкаливала, — рассказывает Наталья. — За 50-100 метров от этого места фон был нормальный. Но самое интересное, что ученые узнали об этом явлении не от этой бригады, а от совсем других людей, которые жили неподалеку в поселке Сковородино. Ученые ехали потом по следам этого объекта от Сковородино до моря Лаптевых».

Существовало второе уголовное дело о дятловцах

Впрочем, костяк дятловедов продолжает придерживаться военно-криминальной версии трагедии: дятловцы стали свидетелями испытания некоего оружия, после чего их ликвидировала «группа зачистки». Последняя идея, которую детально обсуждают исследователи, о том, что существовало второе, настоящее дело о гибели дятловцев, а то, что нам показали нам в 2000-х годах, «пустышка».

Владимир Анкудинов успел поработать вместе с экспертом по делу дятловцев Возрожденным. Поэтому кое-что знает… Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Анкудинов (бывший эксперт-криминалист Центральной уральской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы Минюста РСФСР, работавший одно время вместе с судмедэкспертом из дела дятловцев Борисом Возрожденным) указывает на целый ряд нестыковок в уголовном деле о гибели туристов. Так, протокол допроса свидетеля Попова составлен 6 февраля (когда дятловцев еще даже не потеряли). Причем дата проставлена дважды, а постановление о возбуждении дела составлено на бланке областной прокуратуры, которого у прокурора города Ивделя Темпалова и быть не могло.

Исследователь напоминает о московских альпинистах, привлекавшихся в 1959 году в качестве экспертов, которые еще в марте в своем заключении (оно есть в деле) ссылаются на выводы экспертов, по мнению которых палатка была вспорота изнутри ножом. Но поручение провести экспертизу палатки было дано эксперту Чуркину лишь 3 апреля (закончено 16 апреля). Также Анкудинов замечает, что в уголовном деле в архиве некоторые документы представлены в виде копий.

«Где оригиналы? Там, где они нужнее, в материалах второго, а на самом деле основного уголовного дела», — уверен исследователь.

Галина Сазонова не смогла приехать в Екатеринбург из Вьетнама, но передала организаторам видео своего выступления на конференции Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Наличие такого дела, по его мнению, расставляет все по своим местам. Больше всего его поражает поведение прокурора, который лично «проторчал в морге четыре дня», что, по мнению Анкудинова, для советского времени было беспрецедентным случаем. «Сподвигнуть на это его мог лишь генпрокурор», — предполагает исследователь, называя отсюда «кандидатов» на возбуждение «основного» уголовного дела — это военная прокуратура и спецпрокуратура. «Основное дело могло даже завершиться, — предполагает дятловед. — Возможно, был суд, и приговор, может быть, когда-нибудь найдут».

«На документах из архива ЦК КПСС (которые год назад публиковала „Комсомолка“) Галина Сазонова (исследовательница из Вьетнама — прим. ред.) обнаружила на протоколе обкома подписи всех членов Политбюро, — рассказывает Наталья Варсегова. — Оказывается, когда бумага из протокола обкома пришла в ЦК, там была наложена резолюция Аристова (второй человек после Хрущева) ознакомить всех секретарей ЦК КПСС. И там стоят подписи Брежнева, Фурцевой, Суслова — всех шести членов, которые на тот момент были. Неужели Брежнев и остальные знали, как погибли дятловцы? Почему тогда знали все, а мы сейчас ничего не знаем»?

По словам Натальи, основной упор в исследованиях ее и ее мужа Николая Варсегова в ближайшее время будет сделан на изучении личности участника группы Дятлова Семена Золотарева, вызывающего у исследований множество подозрений (многие считают его шпионом КГБ в группе туристов). «Чем больше погружаешься в биографию Семена Золотарева, тем больше противоречий, — говорит журналистка. — Даже не совпадает с его биографией его настоящая дата рождения».

Наполеон хотел взять Отортен

Экс-подполковник уверен: все дело — в месте силы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Как всегда, на дятловской конференции нашлось место и время и для выступления исследователей, кажущихся чудиками. Так, в этом году всех поразил Александр Королев, представившийся подполковником в отставке — бывшим аналитиком штаба военного. По его словам, секрет всесилия Сталина в том, что тот владел «местом силы», которое, по мнению отставника, как раз и находится на Северном Урале — на горе Отортен. Хрущев, по его мнению, мечтал завладеть этим местом, для чего и отправил туда экспедицию туристов. Все они были агентами КГБ и были обречены на гибель, поскольку, «когда туда попадают люди, по ним наносится удар неведомой силы».

По мнению Королева, именно за этим же в Россию шел и Наполеон в 19 веке: это была вовсе не Отечественная война 1812 года, а экспедиция французов на Урал в поисках «Матрейи», которой и должна была стать гора Отортен. Несмотря на то, что многие слушали «военного аналитика» с улыбкой (а кто-то и вовсе крутил пальцем у виска), аплодировали ему от всей души.

Кунцевич по-прежнему хочет два миллиарда

В ходе дятловской конференции — 2018 выступил и руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, доложивший о результатах деятельности организации за год: прибрана могила дятловцев на Михайловском кладбище, на самом перевале в ходе экспедиции заменена табличка в память десятого участника группы Дятлова Юрия Юдина, а также отмечен автор памятной доски на обелиске Геннадий Птицын. Вышло несколько книг о дятловцах, в том числе на чешском и английском языках (автор Донни Эйчар из США), а екатеринбургская типография приступила к печати второго тома альманаха «Перевал Дятлова. Исследования и материалы».

Елизавета Кузьмина и ее 3D-инсталляция Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Планы возобновить уголовное дело о гибели дятловцев — самые что ни на есть серьезные. Правда, адвокат Леонид Прошкин (которого в Екатеринбурге так ждали) на конференцию не приехал, но передал послание, в котором подтвердил, что готов взяться за это дело, но это потребует немалых усилий (и денег).

Рассказал Кунцевич и о планах по созданию «тропы Дятлова» (о которой ранее рассказывало «URA.RU»), на которую фонд намерен просить у государства грант в сумме два миллиарда рублей. Тропа пройдет по берегу реки Ауспии и будет выводить на перевал Дятлова. Она будет призвана как помогать туристам (давать им уютный кров во время путешествия), так и беречь природу от людей.

«Туристский поток там сейчас очень большой, — рассказала активистка фонда Елизавета Кузьмина. — Идет большая нагрузка на экосистему — тайга не успевает справляться».

По ее словам, есть задумка организовать на самом перевале «застекленное пространство», куда в будущем можно будет перенести слет дятловедов: он будет «с видом на перевал». «Нью-Васюки!» — скептически прокомментировал кто-то из гостей конференции.

«Кстати, это поможет освоить Север: мы пробросим с Тюменской области трубу с газом и в Ивделе наконец появится газ, которого там до сих пор нет! — заявил с юмором Кунцевич. В планах фондовцев — организовать в мансийском поселке Ушма музей или даже мансийский этнопарк, а самих манси привлекать к туристскому бизнесу — обслуживанию потока туристов. Причем Кунцевич и компания планируют развивать в районе перевала Дятлова не только пешие походы, но и рафтинг (сплав по северным рекам), а также экскурсии в «медвежьи пещеры». «Будут взлетные полосы для малой авиации, а также лаборатория по изучению восходящих потоков воздуха, чтобы легкая авиация (парапланы и дельтопланы) могли там летать!»

Чтобы хоть немного представить, как это будет, помощница Кунцевича продемонстрировала гостям конференции созданную ей 3D-инсталляцию местности в районе перевала Дятлова: с высоты птичьего полета видны горы Холатчахль, Отортен, перевал Дятлова, долины рек Ауспия и Лозьва, а также пролетающая над этой красотой ракета, врезающаяся в склон горы, и огромная фигура йети, с любопытством взирающего на все происходящее с вершины горы (см. ВИДЕО).