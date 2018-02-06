Нарышкин объяснил, зачем летал в США в обход американских санкций

15:51 06 февраля 2018 4

Сергей Нарышкин объясняет, что просто делал свою работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин публично выступил с объяснениями, зачем на прошлой неделе летал в США в обход санкций. Его визит вызвал переполох среди американских политиков.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки», — цитирует главного российского разведчика телеканал RT.

Как отмечает издание, в похожем духе высказалась и представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, заявившая, что «если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США».

Сергей Нарышкин был включен в «кремлевский доклад», он относится к тем российским политикам, в отношении которых действует режим санкций, в том числе включающий в себя и запрет на въезд в страну. После визита главы разведки в США в местных СМИ многие политики выступили с требованием проведения расследования, причем, по их мнению, выяснить необходимо не только, как именно российский чиновник преодолел санкции и прошел границу, но и круг лиц, с которыми он встречался.