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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:51  06 февраля 2018 4

Нарышкин объяснил, зачем летал в США в обход американских санкций

Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин объясняет, что просто делал свою работуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин публично выступил с объяснениями, зачем на прошлой неделе летал в США в обход санкций. Его визит вызвал переполох среди американских политиков.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки», — цитирует главного российского разведчика телеканал RT.

Как отмечает издание, в похожем духе высказалась и представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, заявившая, что «если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США».

Сергей Нарышкин был включен в «кремлевский доклад», он относится к тем российским политикам, в отношении которых действует режим санкций, в том числе включающий в себя и запрет на въезд в страну. После визита главы разведки в США в местных СМИ многие политики выступили с требованием проведения расследования, причем, по их мнению, выяснить необходимо не только, как именно российский чиновник преодолел санкции и прошел границу, но и круг лиц, с которыми он встречался.

Игорь Чукреев
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