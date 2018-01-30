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30 января 2018
17:44  30 января 2018 0

Как «кремлевский список» США скажется на экономике России?

Ответы на этот и еще семь вопросов объясняют: почему в нем нет Путина и кого еще допишут
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, куранты, спасская башня, военные, офицеры, силуэт, фуражки, полиция, оцепление, башни кремля
Публикация «кремлевского списка» означает начало новой вехи в отношениях Москвы и ВашингтонаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В «кремлевский доклад», переданный конгрессу США, вошли имена 210 человек. В их числе оказались представители президентской администрации, кабинета министров, высокопоставленные политические лидеры и представители бизнеса. Но кроме фамилий, которые обсуждают всю первую половину дня, ничего не понятно: для чего нужен список, что означает попадание в него, чем это опасно — на эти и другие вопросы по просьбе «URA.RU» отвечают политологи, юристы и экономисты.

Что означает внесение в «кремлевский список»?

Член Международного союза юристов Валерий Ванин пояснил «URA.RU», что речь идет о продуманной системе экономической блокады: «Очевидно, что за публикацией списка последуют конкретные санкции. Не надо думать, что речь идет об ограничениях против конкретных лиц: так, если Чемезов представляет „Ростех“, то санкции ударят по всем предприятиям, которые входят в корпорацию — а это значительная часть оборонно-промышленного комплекса. Коварство американцев в том, что всем компаниям мира, которые захотят иметь дело с российскими партнерами, также грозят санкции. В итоге может дойти до того, что „Рособоронэкспорт“ просто не сможет продать ни одного танка. Никто из-за возможных рисков не захочет иметь с нами дело». Широту списка он объяснил тем, что таким образом Запад охватил большинство ключевых отраслей государства.

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«Кремлевский список» не обошелся без сюрпризов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако большая часть чиновников будет гордиться попаданием в этот список, уверен директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. В то же время, по его мнению, найдутся и те, кто сильно расстроится. «Наверняка некоторые, по недосмотру компетентных органов, имеют активы на Западе. Вот им придется похоронить надежды о том, что свою пенсию они проведут где-нибудь в Колорадо», — предположил в разговоре с «URA.RU» Смирнов.

Он также считает, что публикация такого списка является «большим подарком для Владимира Путина»: «Теперь президент понимает, что фигуранты списка никуда не денутся. Запад исходит из понятной логики: теперь вам некуда бежать со своими миллионами».

По мнению гендиректора аналитического центра Polit Generation Ярослава Игнатовского, новый список вряд ли что-то принципиально изменит в отношении российской элиты к санкциям в целом и к противостоянию с Западом. «Все ближайшее окружение Путина давно вывело основные активы или выводит их, как и крупный бизнес. Судьба бизнеса помельче мало кого волнует», — пояснил Игнатовский.

Будут ли возможные санкции распространяться на членов семей фигурантов списка?

Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время американцы будут вводить санкции в отношении не только фигурантов списка, но и членов их семей, уверен председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

«Полагаю, что под прицелом оказались близкие и дальние родственники людей из списка.

Служба разведки и финмониторинга США считается самой эффективной в мире — они смогут отследить движение любых денежных средств. Это означает только одно: тот, кто не успел вывести свои активы из США, может с ними попрощаться

 — они уже никогда не вернутся», — заявил он «URA.RU».

Кроме того, Домбровицкий уверен, что вскоре для попавших в опалу бизнесменов и чиновников закроют въезд на Запад и в Евросоюз: «Они будут вынуждены работать внутри страны, их возможности заметно сузятся, а отдыхать придется только в Крыму».

Что означает включение премьера-министра Дмитрия Медведева и почти всех членов правительства в список?

По мнению политолога Максима Жарова, пока обнародованный список «является лишь медиапугалкой», поскольку автоматического наложения санкций он не влечет. «Попадание в список Медведева означает признание заслуг Дмитрия Анатольевича. Американцы считают тандемную схему Путин-Медведев мейнстримом российской политики, хотя для нас это уже выглядит несколько экстравагантно».

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Один из фигурантов «кремлевского доклада» — Дмитрий Медведев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Жарова, при помощи списка США дают понять, что все знают об этих людях: «Эти люди, по их мнению, оказывают серьезное влияние на Путина и формирование внутренней и внешней политики».

По мнению главы Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павла Салина, попадание Медведева в список не стало неожиданностью: «Было ясно, что чиновники и сотрудники госкорпораций — в наивысшей группе риска. Полагаю, что обнародованный список будет пополняться».

Почему в списке нет фамилии Владимира Путина?

Подготовка «кремлевского доклада» — это большая бюрократическая процедура, цель которой — выделить круг людей для проверки на предмет законности их обогащения, пояснил «URA.RU» глава аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.

«Путина не включают в него по двум причинам: во-первых, американцы и без того догадываются, что в России он — человек № 1, а во-вторых, внесение президента в список будет означать потерю им негласного дипломатического статуса. Это в свою очередь накладывает множество ограничений на американский истеблишмент — в таком случае руководству США придется отказаться от всяких контактов с Путиным», — отметил собеседник агентства.

Эксперты полагают, что для некоторых фигурантов этого списка последствия неизбежны. «По мнению авторов доклада, в списке могут оказаться люди, которые «держат» деньги Путина, «ближний круг» президента, их партнеры, родственники кремлевской элиты и других аффилированные лица. Американцы открытым текстом говорят — должны быть разные стимулы, чтобы люди не хотели быть близкими к Путину». Очевидно, что выпуск очередного американского списка, да еще такого внушительного, приурочен к выборам президента России в марте этого года», — пояснил «URA.RU» глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов.

Фигурантами списка оказались директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников. Означает ли это, что теперь мы не будем совместно бороться с терроризмом?

Следует разделять политические декларации и реальные отношения между спецслужбами, пояснил «URA.RU» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

«У спецслужб нет врагов и друзей, у спецслужб есть интересы. Поверьте, что взаимодействие не будет прервано. В этом никто не заинтересован. Глава ФСБ уже давно находится в санкционном списке США, однако это не мешает ему, в случае необходимости, получать визу и приезжать на то или иное мероприятие в США», — сказал собеседник агентства.

Почему в список не попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова?

Вышеперечисленных людей, а также ряд других, например, председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и председателя КС Валерия Зорькина, нет в докладе не случайно, уверен политолог Максим Жаров.

«Очевидно, что список будет расширяться, были выданы не все имена сразу. Судя по всему, этих людей оставили „про запас“, на вторую часть — посмотреть на их реакцию, как они будут сейчас вести себя, не начнут ли дергаться», — сказал эксперт.

Как эта новость скажется на экономической ситуации в целом?

Заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов утверждает, что создавшаяся угроза давления и медленного удушения приведет к тому, что российская экономика продолжит стагнировать. «Фактически это объявление войны. Наша экономика в таких условиях расти не будет, что могла бы делать. Важнейшие экономические процессы начнут замедляться», — пояснил он «URA.RU».

Нумто, Белоярский район, качалка, нефть
Российская нефтяная отрасль оказалась под ударом
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В то же время Миронов отметил, что ситуация будет ухудшаться постепенно: «Обвального падения индексов, курса и производства ожидать, пожалуй, не стоит».

С ним соглашается и экономист Антон Шабанов: «Катастрофы не произойдет, поскольку, если санкции и будут реализованы, то речь идет о точечном воздействии. Рынок отреагировал на публикацию списка достаточно спокойно — все были готовы к такому сценарию». В то же время он указал на то, что возникают серьезные риски, прежде всего, для крупных компаний.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что главную опасность представляют не персональные санкции, а секторальные: «В таком случае последствия для экономики могут быть очень тяжелыми. Речь идет о возможном ограничении заимствований на международных финансовых рынках, санкциях, направленных на ОПК, а также запрете на поставку оборудования для добычи нефти. Это очень опасные и серьезные вызовы для страны».

Будут ли пострадавшим представителям бизнеса компенсироваться убытки?

По мнению экономиста Антона Шабанова, возможно государство будет оказывать помощь компаниям и корпорациям с госучастием. «Собственно, такая поддержка, например, в виде тех или иных субсидий, наблюдается уже сейчас, мы не первый год живем в режиме санкционного давления», — пояснил он «URA.RU».

В то же время Шабанов отметил, что всем остальным на помощь государства рассчитывать, похоже, пока не приходится: «Хотя, если ситуация продолжит обостряться, возможно, такой подход будет пересмотрен».

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