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Главные новости Челябинской области
18:32  06 февраля 2018 0

Иван Квитка вылетел из Челябинска по требованию Вячеслава Володина

XVII съезд партии
Иван Квитка еще вернется в Челябинск до мартовских выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Руководитель уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» тюменский депутат Госдумы Иван Квитка вылетел из Челябинска в Москву для участия в парламентских заседаниях. Во время ближайшей региональной недели он вернется и продолжит курировать подготовку к мартовским выборам, сообщил «URA.RU» источник в партии власти.

«Квитка будет курировать подготовку к выборам вплоть до дня голосования 18 марта. Единственное, что он будет делать паузы на парламентские мероприятия. У [спикера Госдумы РФ Вячеслава] Володина очень жестко с дисциплиной, он от всех депутатов требует личного присутствия. Поэтому основная работа на первом месте. Тем не менее, Квитка даже дистанционно будет контролировать происходящее в регионе и давать новые задания», — сказал один из партийцев.

Иван Квитка делегирован в Челябинск, поскольку регион оказался в 20-ке худших по прогнозируемой явке избирателей по данным закрытых соцопросов. С конца января глава МКС работал на Южном Урале. Он проводил совещания и давал поручения. Например, велел мобилизовать депутатов райсоветов, а они почти все единороссы, для обеспечения явки.

Сам депутат отрицает участие в подготовке к выборам. «Мы сюда приехали ненадолго по другим делам, связанным с партийной работой в целом, а не с выборами», — заявил «URA.RU» Иван Квитка, отказавшись комментировать те вводные, которые дал челябинским единороссам.

Сергей Леонов
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