16:51 06 февраля 2018 4

Следователи обвинили сразу несколько крупных региональных чиновников в хищениях Фото: houstondwi_photos/Flickr

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину регулярно поступают доклады о ходе расследования хищений бюджетных средств в Дагестане. При этом Песков добавил, что никакого политического кризиса в происходящем нет: «Это продолжение работы правоохранительных органов».

«Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов. Тем более когда речь идёт о таких высокопоставленных региональных представителях, о действиях правоохранителей в отношении таких высокопоставленных представителей», — цитирует Дмитрия Пескова телеканал RT. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что ничего чрезвычайного в действиях следователей в регионе нет: «Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране».

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны несколько местных высокопоставленных чиновников. В том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор Магомед-Расул Гитинов, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители. Всех их обвиняют в хищении денег, которые были выделены на социальные программы, напоминает Nation News.

В настоящее время решается вопрос об аресте чиновников. В отношении всех задержанных следователи настаивают на их помещение под стражу, сообщает агентство РАПСИ.

Тем временем политологи одобрили действия силовиков. «Большинство населения Дагестана недовольно сложившейся системой. Не просто клановой, а высоко коррумпированной. И массированный удар по правительству республики, я думаю, будет позитивно воспринят большинством людей», — цитирует директора Института политических исследований Сергея Маркова «Национальная служба новостей».