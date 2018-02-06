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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:45  06 февраля 2018 2

Российские миллиардеры пожаловались на первые проблемы от «кремлевского списка»

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон усложнил жизнь российских бизнесменов за рубежомФото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский список» министерства финансов США, рассказали о первых проблемах, возникших у них на Западе. Партнеры грозят им отказаться от сделок, а банки вводят дополнительные проверки.

Несмотря на то, что сам «кремлевский список» не означает введения каких-либо санкций, ряд российских предпринимателей уже столкнулись с серьезными трудностями, пишет Forbes. Так, один из них рассказал о своих опасениях по поводу срывающейся сделки, которую готовил несколько месяцев, другой — о том, что уже нанесен ущерб его репутации и пока сложно сказать, как именно это скажется на дальнейшей работе. Тем временем вашингтонская компания Financial Integrity Network, консультирующая банки, уже разослала в финорганизации рекомендацию тщательнее изучать любые транзакции, производимые от имени фигурантов «списка».

«Кремлевский список» был опубликован в конце января. В него вошли 210 российских чиновников и бизнесменов. Пока конгресс США не принял решения о том, какие именно санкции будет вводить относительно лиц, перечисленных в документе. Тем временем российские аналитики уверены, что, по крайней мере, для экономики страны любое решение будет полезным.

«К началу 30-х годов подобные действия подтолкнули страну к индустриализации. Тогда потребовалось 10 лет на раскачку, а сейчас уже четверть века мы никак не можем понять, что нам надо создавать свою независимую экономику. Будем рассчитывать, что в 2018 году наши власти, наконец, встряхнутся», — цитирует председателя Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентина Катасонова «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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