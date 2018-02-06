18:10 06 февраля 2018 0

Медики посчитали проблему несерьезной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственным управлением СКР по Тверской области проводится проверка заявления об отказе диспетчера прислать карету «скорой помощи». Медики посчитали случай ерундовым, но пациент скончался.

«Со слов заявителя установлено, что 30 января 2018 года в утреннее время женщина, находясь по месту своего жительства в городе Кимры, позвонила в „скорую медицинскую помощь“, так как ее супругу стало плохо, и просила врачей приехать к ним домой, пояснив, что у мужчины высокая температура и затрудненное дыхание. По телефону ей лишь рекомендовали дать супругу таблетку „анальгина“ и только после этого вызвать врача на дом», — цитирует следователей «Газета.ру».

После отказа медиков прислать «скорую» женщина самостоятельно отвезла супруга в больницу. По приезде для него не нашлось места, и его положили в коридоре. 1 февраля самочувствие мужчины начало резко ухудшаться и к вечеру он скончался в реанимации.

Ранее врачи «скорой» отказались госпитализировать рабочего из Узбекистана, которому потребовалась срочная помощь в аэропорту Домодедово, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Тогда основанием для отказа медиков стало отсутствие у мужчины необходимых документов.