Российских хоккеистов в Сеуле встретили гимном и флагами РФ. ВИДЕО

20:30 06 февраля 2018 2

Болельщики при виде хоккеистов начали петь гимн России Фото: скриншот видеозаписи

Болельщики встретили сборную России по хоккею, прибывшую в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Почти 200 человек прямо в аэропорту Сеула исполнили гимн России и песню «Катюша».

Болельщики российской сборной приветствовали хоккеистов с флагами в руках, а некоторые были одеты в национальные костюмы. После прибытия спортсмены отправились готовиться к матчам в пригороде Сеула — Аняне, пишет RT. В группе B им предстоит сыграть с командами США, Словакии и Словении. Первый матч назначен на 14 февраля против Словакии.

Напомним, по решению МОК российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оправдал 28 россиян, сняв запрет на их участие в Играх. Однако позднее МОК все же отказал 13 реабилитированным спортсменам в праве представить страну на ОИ-2018. При этом еще 32 атлета не намерены сдаваться и борются за право выступить в Пхенчхане.