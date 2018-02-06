{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:30  06 февраля 2018 2

Российских хоккеистов в Сеуле встретили гимном и флагами РФ. ВИДЕО

Болельщики при виде хоккеистов начали петь гимн РоссииФото: скриншот видеозаписи
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Болельщики встретили сборную России по хоккею, прибывшую в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Почти 200 человек прямо в аэропорту Сеула исполнили гимн России и песню «Катюша».

Болельщики российской сборной приветствовали хоккеистов с флагами в руках, а некоторые были одеты в национальные костюмы. После прибытия спортсмены отправились готовиться к матчам в пригороде Сеула — Аняне, пишет RT. В группе B им предстоит сыграть с командами США, Словакии и Словении. Первый матч назначен на 14 февраля против Словакии.

Напомним, по решению МОК российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оправдал 28 россиян, сняв запрет на их участие в Играх. Однако позднее МОК все же отказал 13 реабилитированным спортсменам в праве представить страну на ОИ-2018. При этом еще 32 атлета не намерены сдаваться и борются за право выступить в Пхенчхане.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров