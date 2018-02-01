14:10 01 февраля 2018 1

Российским спортсменам вернут завоеванные награды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стали известны имена российских олимпийцев, апелляции которых сегодня удовлетворил Международный спортивный суд (CAS). В списке из 28 спортсменов, которые теперь могут попасть на Олимпиаду в Южной Корее, если получат приглашения от МОК, девять уральцев.

Среди реабилитированных международным судом спортсменов челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, лишенная серебряной медали в Сочи, свердловская бобслеистка Ольга Стульнева, лыжник из ХМАО Александр Легков и свердловский лыжник Евгений Белов, свердловские хоккеистки Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева. Помимо этого, в документе трое олимпийцев из Прикамья: скелетонист Сергей Чудинов, а также саночники — Татьяна Иванова и Альберт Демченко. Судьба курганской биатлонистки Яны Романовой пока остается под вопросом, рассмотрение ее апелляции пока отложено.

Напомним, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Играх в Сочи. Теперь россиянам обязаны вернуть ранее отозванные медали. Четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток смогут принять участие в грядущей Олимпиаде в нейтральном статусе. Для этого они должны получить приглашение со стороны Международного олимпийского комитета. Ещё одиннадцати спортсменам смягчили наказание — пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах заменено пропуском на Игры-2018 в Южной Корее.