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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
17:41  07 февраля 2018 3

Челябинскому депутату сломают карьеру за конфликт с человеком Бурматова

Челябинская городская дума. Депутаты, скрябин виктор, алехин дмитрий
После мартовских выборов Дмитрий Алехин разгромит оппозицию внутри райсоветаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикера Металлургического райсовета Челябинска Алексея Бородовских выведут из фракции «Единой России» на ближайшем заседании. А после мартовских выборов будет ставиться вопрос об его отставке с нынешней должности и исключении из партии, сообщил «URA.RU» источник в местном политсовете «ЕР».

Такие санкции вводятся против Бородовских за организацию саботажа решения «ЕР» об избрании врача-хирурга Дмитрия Алехина спикером Металлургического райсовета. Еще два депутата, не проголосовавших за избрание и также сорвавших процедуру, Андрей Наймушин и Александр Иванюк, отделались предупреждениями, поскольку признали вину и обещали исправиться. Дмитрия Алехина, напомним, избрали только со второго раза.

Масла в огонь подлили слухи о том, что кто-то пишет в правоохранительные органы заявления с требованием проверить, на каком основании Дмитрий Алехин продолжает делать операции в клинике медуниверситета. Хотя перед своим избранием в председатели он проконсультировался с юристами и даже прокуратурой на предмет формы участия в операциях.

Дмитрий Алехин считается креатурой депутата Госдумы Владимира Бурматова, в чей округ входит Металлургический район. Бородовских работает заместителем гендиректора по электросетям ООО «ТЭСиС», соучредителем которого являются депутат Заксобрания области Владимир Чебыкин. Последний может стать фигурантом уголовных дел о хищениях бюджетных денег и мошенничестве.

«Перед выборами резких движений делать никто не будет. А после мартовского голосования Бородовских просто сломают карьеру — его уберут из партии и лишат должности в райсовете. Сложно сказать, почему он продолжает бороться с Алехиным. Может, Бородовских не понимает, что если даже добьется отставки Алехина, на пост председателя придет другой человек Бурматова. У Бурматова две трети лояльных депутатов райсовета и политсовет „ЕР“», — добавил информированный собеседник.

Сергей Леонов
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