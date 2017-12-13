16:49 13 декабря 2017 0

Дмитрий Алехин (в центре) избран спикером Металлургического райсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врача Дмитрия Алехина избрали спикером Металлургического райсовета Челябинска на внеочередном заседании в среду, 13 декабря. За его кандидатуру проголосовали 20 человек, а первый зампред Алексей Бородовских, исполнявший до этого дня обязанности председателя, стал единственным, кто воздержался, передает корреспондент «URA.RU».

На этот раз на голосование приехали председатель контрольной комиссии регионального отделения «Единой России» Анна Алдонина, секретарь челябинского межмуниципального координационного совета, депутат гордумы Александр Галкин и первый замруководителя областного исполкома партии Дамира Утарбекова. Их делегировали, чтобы избежать повторения скандала, случившегося в минувшую пятницу, 8 декабря, когда Бородовских, Андрей Наймушин и Александр Иванюк воздержались от голосования. И именно их голосов не хватило, чтобы избрать Алехина. При этом кандидатуру спикера утвердили сначала на местной конференции «Единой России», затем согласовали на заседании президиума регионального политсовета и, наконец, на партийной фракции. И каждый раз никто не возражал.

Бородовских работает заместителем гендиректора по электросетям ООО «ТЭСиС», учредителями которого являются депутат Заксобрания области Владимир Чебыкин, бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков (занимал должность при Михаиле Юревиче) и пасынок последнего Максим Тушенцов. Все они могут стать фигурантами уголовного дела об огромных хищениях бюджетных денег. Наймушин и Иванюк считаются членами их команды. У Чебыкина всегда были хорошие отношения со спикером ЗСО и лидером единороссов Владимиром Мякушем, но после саботажа решения партии заговорщиков ждет наказание.

Прежний спикер райсовета Денис Мацко сложил полномочия в связи с переходом на должность замглавы администрации Центрального района Челябинска. Руководитель Федерального центра сосудистой хирургии (клиника ЧелГМА) Дмитрий Алехин является креатурой депутата Госдумы Владимира Бурматова, избравшегося по Металлургическому округу.