Пользователи соцсетей составили схему аварии
В городе Тарко-Сале на Ямале, около школы, сбили 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас школьница находится в больнице.
Девочка попала под колеса автомобиля ВАЗ-2107, сообщает ИА «Север Пресс». В группе «Тарко-Сале. Злой таркосалинец» во «ВКонтакте» сообщается, что школьница обошла автобус, который стоял на остановке, и перебежала проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали в ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» г. Тарко-Сале.
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