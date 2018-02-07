{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
12:13  07 февраля 2018 28

К школе, где учатся дочери и внучка Грефа, проложили дорогу за 1 млрд рублей

«Хорошкола» рассчитана примерно на 700 местФото: официальный сайт «Хорошколы»

Почти в миллиард бюджетных рублей обошлась прокладка дороги к частной школе, где учатся дочери и внучка главы Сбербанка Германа Грефа. Трассу признали самой дорогой и самой секретной внутриквартальной дорогой в России.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок в конце августа 2017 года, когда работы уже были в разгаре. Победителем тендера, в цену которого заложили 989 млн 917 тыс. 105 рублей, стала находящаяся в партнерских отношениях со Сбербанком компания «Крост». При этом, как сообщает «Эхо Москвы», конкурс был объявлен закрытым, а для участия в нем потребовалось «наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Жители микрорайона расценили строительство как захват их общей собственности. Тем более, что для них ценность школы, месяц обучения в которой обходится в 80 тысяч рублей, сомнительна. Однако попытки помешать работам были пресечены полицией.

Учредителем работающего под брендом «Хорошкола» инновационного образовательного учреждения является супруга председателя Сбербанка Яна Греф. В этой же школе, как утверждает организация «Центр управления расследованиями», занимаются дочери Грефов и внучка (образовательный комплекс включает в себя детский сад). В концерне «Крост», возводившем также школьные здания, заявили, что у жителей прилегающих территорий есть запрос на качественное частное образование, а в местных муниципальных школах имеются свободные места. Яна Греф в интервью Forbes Woman заявила, что проект является для четы «меценатством» и «благотворительностью».

«На самом деле эта тема была отработана еще в прошлом году. Если она вас по-прежнему интересует, направьте нам официальный запрос на электронную почту», — ответили на вопрос коррспондента «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров