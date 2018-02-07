К школе, где учатся дочери и внучка Грефа, проложили дорогу за 1 млрд рублей

Почти в миллиард бюджетных рублей обошлась прокладка дороги к частной школе, где учатся дочери и внучка главы Сбербанка Германа Грефа. Трассу признали самой дорогой и самой секретной внутриквартальной дорогой в России.
Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок в конце августа 2017 года, когда работы уже были в разгаре. Победителем тендера, в цену которого заложили 989 млн 917 тыс. 105 рублей, стала находящаяся в партнерских отношениях со Сбербанком компания «Крост». При этом, как сообщает «Эхо Москвы», конкурс был объявлен закрытым, а для участия в нем потребовалось «наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».
Жители микрорайона расценили строительство как захват их общей собственности. Тем более, что для них ценность школы, месяц обучения в которой обходится в 80 тысяч рублей, сомнительна. Однако попытки помешать работам были пресечены полицией.
Учредителем работающего под брендом «Хорошкола» инновационного образовательного учреждения является супруга председателя Сбербанка Яна Греф. В этой же школе, как утверждает организация «Центр управления расследованиями», занимаются дочери Грефов и внучка (образовательный комплекс включает в себя детский сад). В концерне «Крост», возводившем также школьные здания, заявили, что у жителей прилегающих территорий есть запрос на качественное частное образование, а в местных муниципальных школах имеются свободные места. Яна Греф в интервью Forbes Woman заявила, что проект является для четы «меценатством» и «благотворительностью».
«На самом деле эта тема была отработана еще в прошлом году. Если она вас по-прежнему интересует, направьте нам официальный запрос на электронную почту», — ответили на вопрос коррспондента «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.