На Урале стартовал суд над куратором «групп смерти». Его обвиняют в самоубийстве школьницы

В Челябинской области 7 февраля начался процесс по делу Ильи Сидорова, которого обвиняют в доведении до самоубийства школьницы и в вымогательстве. Судьбу куратора «групп смерти», задержанного в Москве, решит Еткульский районный суд. Одна из неопределенного пока числа жертв столичного почтальона жила именно в этом районе Южного Урала.
В здании суда Сидоров появился в сопровождении матери. Оба пытались скрывать внешность с помощью капюшонов, прятали лица, сам Сидоров также надел темные очки, сообщает «Первый областной». По словам адвоката, его подзащитный сумел уговорить мать погибшего ребенка простить его. В начале заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Как пояснили «URA.RU» в суде, дело будет рассматриваться в особом порядке. Сейчас судья находится в совещательной комнате, рассмотрение дела возобновится в 15 часов.
Девочка-подросток из Еткульского района состояла в одной из групп сообщества «Синий кит». Кроме нее, по данным полиции, в ней числилось 32 подростка. После попытки девочки уйти из жизни правоохранители вышли на след куратора группы — 26-летнего жителя Подмосковья Ильи Сидорова (он же Илья Спартак). Кадры оперативной съемки запечатлели его истерику при задержании на улице российской столицы. Однако спасти школьницу не удалось: следующая попытка самоубийства оказалась успешной.
Затем Сидорова доставили в Челябинскую область, где и предъявили обвинение. Он описал следователям, как проводил подростков по всем этапам смертельной игры вплоть до последней команды «Покончить с собой!» В ходе расследования адвокаты пытались добиться освобождения Сидорова из СИЗО по причине болезни, но безуспешно.