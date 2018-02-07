Тюменская полиция расследует уголовное дело о краже денег из Сибирского банка реконструкции и развития. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердили в УМВД по Тюменской области.
Как сообщили в пресс-службе областного полицейского главка, в УМВД России по Тюменской области поступило заявление о хищении денежных средств из финансово-кредитной организации. «По данному факту СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к противоправному деянию», — рассказали в пресс-службе.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «URA.RU» о том, что в заявлении говорится о краже 500 миллионов рублей из Сибирского банка реконструкции и развития. При этом деньги якобы были обналичены в Германии.
Центробанк РФ 6 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тюменского «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР). В числе причин регулятор называл нарушение законодательства и пропажу крупной суммы денег из кассы банка.
По данным из открытых источников, учредителями СБРР являются на 19,9% — ООО «Реском — Тюмень», 19,3% — Наталья Коробова, 15,6% — Алексей Лебзак, 15,5% — Наталья Кобзева, 15,5% — Александр Никулин, 14,3% — Григорий Романюта. Банк «переехал» в Тюмень в 2010 году из Чувашии. В числе его учредителей значился Сергей Коробов — теперь уже экс-депутат облдумы, объявленный в федеральный розыск. Фирма Коробова — ЗАО «Строймонтаж» — получила несколько крупных подрядов на строительство набережной реки Туры, которое началось в 2010 году, и областного онкодиспансера.