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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:32  07 февраля 2018 7

Известный уральский бизнесмен оказался в числе желающих вернуться в Россию из Лондона

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Сергей Капчук пока продолжает оставаться в ЛондонеФото: depositphotos.com

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия в Великобритании. В их числе свердловский бизнесмен Сергей Капчук, который «отсидел» за мошенничество с бюджетными деньгами. Ранее Титов передал этот перечень президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: телеграм-канал «Караульный»

Истории всех бизнесменов похожи: против них было возбуждено уголовное дело, но они были объявлены в розыск, так как успели покинуть территорию РФ. «Некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — приводит слова Титова «Русская планета». Помимо Капчука, в списке значатся Алексей Бажанов, Алексей Шматко, Леонид Кураев, Георгий Трефилов, Евгений Рыжов, отмечает РБК.

Ранее «URA.RU» информировало, что летом прошлого года началась ликвидация управляющих компаний братьев Капчуков. Жители домов под управлением этих УК рассказали, что исправно и аккуратно вносили квартплату. Но до поставщиков ресурсов эти средства не дошли.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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