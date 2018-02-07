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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
13:48  07 февраля 2018 4

МЧС спасает задыхающийся Челябинск. Горожане атакуют власть, пугают соцсети адом. ФОТО

Поставлена задача погасить огоньФОТО: читатель «URA.RU»
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
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Военизированная горноспасательная часть МЧС России (ВГСЧ) тушит пожар в Коркинском разрезе, который стал одним из главных источников смога в Челябинске. Как сообщили «URA.RU» в Копейском отряде ВГСЧ, к тушению огня горные спасатели приступили 6 февраля.

«План на четыре дня, но можем задержаться, — заявил „URA.RU“ оперативный дежурный. — Основная задача —погасить огонь». Договор на тушение пожара в разрезе с ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», подведомственным МЧС, заключило ООО «Промрекультивация». Это совместное предприятие «Русской медной компании» Игоря Алтушкина (РМК и «Челябинской угольной компании» Константина Струкова (ЧУК). 20 ноября ЧУК прекратила добычу угля в разрезе. Новое совместное ООО займется рекультивацией самого крупного в Евразии технического котлована.

После прекращения работ в разрезе участились техногенные пожары. Дым от разреза является одной из составных смога в Челябинске. За минувшие выходные, 2 и 3 февраля, совпавшие с неблагоприятными метеоусловиями, в областную экологическую приемную поступило 123 обращения. На стойкий запах гари жаловались жители поселка Октябрьский, а также Ленинского и Советского районов Челябинска. Горожане связывали свои проблемы с затруднением дыхания с сильным задымлением с Коркинского разреза. «Едешь в город по Троицкому тракту — Челябинск весь в дыму… На разрезе в эти выходные был ад!» — писали горожане в соцсетях.

О том, что ухудшение воздуха в Челябинске связано с дымом от огня в угольном разрезе, на аппаратном совещании в мэрии 5 февраля, в понедельник, заявил начальник управления жизнедеятельности города Александр Рымарев. По его словам, с февраля зафиксированы три пожара на площади в 410 кв. метров. Превышение формальдегида только в Советском районе, ближайшем к Коркинскому району, составило 5,9 ПДК.

Как рассказал «URA.RU» руководитель экологического фонда «Моя планета», из Калининского, Металлургического, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска приходили сообщения о резком химическом запахе от промышленных предприятий. «Из-за преобладающего южного и юго-восточного ветра мы предполагаем, что один из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является Коркинский угольный разрез, также в ряде жилых районов города негативное влияние оказывают промышленные предприятия. Что касается разреза, то его необходимо срочно тушить. При горении данного угля выделяются бензапирен, сера, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы и многие другие компоненты, оказывающие негативное влияние на здоровье», — заявил «URA.RU» Виталий Безруков.

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Коркинский разрез стал адом для Челябинска ФОТО: читатель «URA.RU»

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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