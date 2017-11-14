Власти прокомментировали информацию о превышении выбросов в Челябинске

Превышения вредных выбросов в Челябинске в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) не зафиксировано. Об этом «URA.RU» заявил начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников в ответ на сообщения горожан о резком неприятном запахе 14 ноября в условиях тумана и НМУ.
«Туман, низкое давление, безветрие. Выбросы в пределах нормы, но они не рассеваются, — пояснил „URA.RU“ Курятников. — Не зафиксировал превышение выбросов и Росгидромет. Мы проверили предприятия, нарушения не нашли. Превышения нашли в Копейске». Министр экологии региона Ирина Гладкова принимала сегодня участие в форуме «Изменение климата и экология промышленного города». Отвечая на вопросы журналистов, она также заявила, что превышения нормативов выбросов в Челябинске не зафиксировано.
Эколог-общественник Виталий Безруков, руководитель фонда «Моя планета», считает, что неприятный запах (по крайней мере, 13 ноября) принесло с Коркинского разреза. «Это характерный запах гари, плюс чёрные вкрапления на машинах и подоконниках, — поясняет „URA.RU“ Виталий Безруков. — Оказали влияние и наши крупные промышленные предприятия, ТЭЦ и малые предприятия. От Коркинского разреза принесло запах с южным ветром, он смешался в городе с промышленными выбросами».
Коркинский разрез контролировался «Челябинской угольной компанией» (ЧУК), входящей в группу компаний «Южуралзолото». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Южуралзолота, ЧУК с 20 ноября прекращает добычу бурого угля в разрезе. Лицензия переоформлена на ООО «Промрекультивация». Это совместное предприятие «Русской медной компании» (РМК) и «Челябинской угольной компании», которое займется рекультивацией угольного разреза. В «Южуралзолоте» также заявили, что датчики на борту разреза не зафиксировали превышения выбросов.
Горожане не верят, что превышений нормативов выбросов в Челябинске нет. «Ужасный запах. С первого вдоха кашель!»; «Вонь непереносимая в Ленинском! Причём, утром запах был менее ощутимым, а около 16-00 — нестерпимая вонь гарью. Голос сразу «садится. Горло, как кипятком, обжигает»; «Люди, что происходит? Мне страшно даже в окно выглянуть. Как в фильмах про апокалипсис!» — пишут жители на странице «Вредные выбросы г. Челябинск» «ВКонтакте».
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) были объявлены 12 ноября, но улучшения ждать не приходится. Как сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МЧС по региону, режим НМУ продлен до 15 ноября. На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал. В Росприроднадзоре, в Москве, пройдет совещание, на котором будет обсуждаться состояние атмосферного воздуха в Челябинске.