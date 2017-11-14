{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
19:11  14 ноября 2017 0

Власти прокомментировали информацию о превышении выбросов в Челябинске

Челябинск смог, туман, экология, смог, челябинск
Туман и смог сохранятся в Челябинске до 15 ноябряФото: Альбина Золотухина © URA.RU
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
все новости сюжета

Превышения вредных выбросов в Челябинске в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) не зафиксировано. Об этом «URA.RU» заявил начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников в ответ на сообщения горожан о резком неприятном запахе 14 ноября в условиях тумана и НМУ.

«Туман, низкое давление, безветрие. Выбросы в пределах нормы, но они не рассеваются, — пояснил „URA.RU“ Курятников. — Не зафиксировал превышение выбросов и Росгидромет. Мы проверили предприятия, нарушения не нашли. Превышения нашли в Копейске». Министр экологии региона Ирина Гладкова принимала сегодня участие в форуме «Изменение климата и экология промышленного города». Отвечая на вопросы журналистов, она также заявила, что превышения нормативов выбросов в Челябинске не зафиксировано.

Эколог-общественник Виталий Безруков, руководитель фонда «Моя планета», считает, что неприятный запах (по крайней мере, 13 ноября) принесло с Коркинского разреза. «Это характерный запах гари, плюс чёрные вкрапления на машинах и подоконниках, — поясняет „URA.RU“ Виталий Безруков. — Оказали влияние и наши крупные промышленные предприятия, ТЭЦ и малые предприятия. От Коркинского разреза принесло запах с южным ветром, он смешался в городе с промышленными выбросами».

Коркинский разрез контролировался «Челябинской угольной компанией» (ЧУК), входящей в группу компаний «Южуралзолото». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Южуралзолота, ЧУК с 20 ноября прекращает добычу бурого угля в разрезе. Лицензия переоформлена на ООО «Промрекультивация». Это совместное предприятие «Русской медной компании» (РМК) и «Челябинской угольной компании», которое займется рекультивацией угольного разреза. В «Южуралзолоте» также заявили, что датчики на борту разреза не зафиксировали превышения выбросов.

Горожане не верят, что превышений нормативов выбросов в Челябинске нет. «Ужасный запах. С первого вдоха кашель!»; «Вонь непереносимая в Ленинском! Причём, утром запах был менее ощутимым, а около 16-00 — нестерпимая вонь гарью. Голос сразу «садится. Горло, как кипятком, обжигает»; «Люди, что происходит? Мне страшно даже в окно выглянуть. Как в фильмах про апокалипсис!» — пишут жители на странице «Вредные выбросы г. Челябинск» «ВКонтакте».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) были объявлены 12 ноября, но улучшения ждать не приходится. Как сообщили «URA.RU» в пресс-центре ГУ МЧС по региону, режим НМУ продлен до 15 ноября. На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал. В Росприроднадзоре, в Москве, пройдет совещание, на котором будет обсуждаться состояние атмосферного воздуха в Челябинске.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров