{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
Главные новости 
17:27  07 февраля 2018 7

В Перми выпустили на свободу банкира, обвиняемого в краже 200 миллионов

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, нелюбин владимир
Экс-банкир должен заплатить за свободу 20 миллионов рублейФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми выпущен на свободу совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин. Банкиру и параллельно президенту спортобщества «Пермские медведи» избрали меру пресечения в виде залога 20 миллионов рублей. Деньги он должен внести до 9 февраля, иначе отправится за решетку.

Нелюбин был задержан 5 февраля, и ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, банкир похитил 200 млн рублей, принадлежавших «Экопромбанку», сообщает «Коммерсант».

Ранее «URA.RU» писало, что, по версии силовиков, в афере кроме банкира участвовали бизнесмены Игорь Куйда и его компаньон Сергей Обидин. Оба коммерсанта скрываются и объявлены в розыск. Лицензия у «Экопромбанка» была отозвана Центробанком в августе 2014 года.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров