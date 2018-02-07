17:27 07 февраля 2018 7

Экс-банкир должен заплатить за свободу 20 миллионов рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми выпущен на свободу совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин. Банкиру и параллельно президенту спортобщества «Пермские медведи» избрали меру пресечения в виде залога 20 миллионов рублей. Деньги он должен внести до 9 февраля, иначе отправится за решетку.

Нелюбин был задержан 5 февраля, и ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, банкир похитил 200 млн рублей, принадлежавших «Экопромбанку», сообщает «Коммерсант».

Ранее «URA.RU» писало, что, по версии силовиков, в афере кроме банкира участвовали бизнесмены Игорь Куйда и его компаньон Сергей Обидин. Оба коммерсанта скрываются и объявлены в розыск. Лицензия у «Экопромбанка» была отозвана Центробанком в августе 2014 года.