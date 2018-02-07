17:10 07 февраля 2018 4

Рабочие УВЗ расстроились решением суда, но руки опускать не намерены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дзержинский районный суд встал на сторону руководства корпорации УВЗ в конфликте с рабочими, у которых после изменения трудовых норм в два раза урезали зарплату. Судья полностью отказала в удовлетворении иска 25 рабочим, которые требовали отменить нормативы.

«Через пять дней придут материалы дела, узнаем, почему именно нам отказали. Но настрой у нас боевой. На суде стало ясно, что работодатель не учел положения по охране труда, когда менял нормативы. Обрубщик по закону должен 15 минут работать, а 15 отдыхать, так как производство вредное. То есть 50% время на отдых, 50% на работу. А в новых установках УВЗ на отдых отведено всего 18% времени. Мы хотели это, чтобы судья обратила внимание на это в рамках данного иска, но нам сказали подавать новый», — рассказал «URA.RU» представитель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров.

В октябре 2017 году в литейном цехе Уралвагонзавода ввели новые нормы расчета зарплаты. Выработка увеличилась в два раза, а расценка упала на 45%. В результате средняя зарплата обрубщиков и сварщиков снизилась вдвое — с 60 до 30 тысяч рублей. «URA.RU» побывало на суде.