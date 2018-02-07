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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
17:36  07 февраля 2018 0

Высокопоставленный чиновник правительства Южного Урала признался в получении взяток

Сейчас Гайнутдинов находится в ИВСФото: Эльдар Гайнутдинов «Одноклассники»

Следователи озвучили подробности уголовного дела в отношении начальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы главного управления лесами Челябинской области Эльдара Гайнутдинова. Чиновник, задержанный полицией 6 февраля, признался в получении взяток на суммы в 5 тысяч и 30 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «мелкое взяточничество». По данным следствия, 22 и 29 июня 2017 года Гайнутдинов получил от заинтересованных лиц взятки в сумме 5 и 30 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении прав на земельные участки. Чиновник уже дал признательные показания в совершении преступлений, которые удалось выявить сотрудниками полицейского главка региона.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Эльдар Гайнутдинов находится в ИВС, куда его отправили после допроса в управлении по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону.

Альбина Золотухина
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