Высокопоставленный чиновник правительства Южного Урала признался в получении взяток

Следователи озвучили подробности уголовного дела в отношении начальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы главного управления лесами Челябинской области Эльдара Гайнутдинова. Чиновник, задержанный полицией 6 февраля, признался в получении взяток на суммы в 5 тысяч и 30 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «мелкое взяточничество». По данным следствия, 22 и 29 июня 2017 года Гайнутдинов получил от заинтересованных лиц взятки в сумме 5 и 30 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении прав на земельные участки. Чиновник уже дал признательные показания в совершении преступлений, которые удалось выявить сотрудниками полицейского главка региона.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Эльдар Гайнутдинов находится в ИВС, куда его отправили после допроса в управлении по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону.