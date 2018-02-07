19:29 07 февраля 2018 5

Югорских полицейских могут обвинить в связях с бандой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет проверяет причастность полицейских к резонансному делу о продаже крупной партии отравленного алкоголя в ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

По сведениям инсайдеров, главный фигурант уголовного дела, председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров согласился на сделку со следствием. По версии источников, в его показаниях фигурируют имена главных полицейских Нефтеюганска. «Худаяров уверяет, что он просто управляющий криминальным бизнесом, а организацией якобы занимались силовики — начальник ОМВД по Нефтеюганску Николай Плаксин и замначальника Марат Гафаров», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

По его словам, практически сразу после задержания Худаярова Николай Плаксин даже ушел в отпуск с заявлением на последующее увольнение из органов. «Гафаров тоже сначала написал, но потом передумал в расчете, что прямых улик против них с Плаксиным нет», — поделился источник.

В пресс-службе ОМВД Нефтеюганска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Николай Плаксин действительно находится сейчас в отпуске, однако без заявления на последующее увольнение. Обязанности руководителя ведомства исполняет Марат Гафаров. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО сообщили, что ход расследования данного уголовного дела пока не комментируют.

Как ранее сообщало «URA.RU», в причастности к крупной торговле контрафактным спиртным подозревают и ряд действующих сотрудников администрации Нефтеюганска. Ранее в Югре был ликвидирован подпольный склад поддельного алкоголя — в спецоперации принимали участие сотрудники СКР, Росгвардии и полиции. Было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть.

Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное предпринимательство», «приобретение, хранение, перевозка и сбыт продукции без маркировки», «хранение, перевозка с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности», «использование поддельных акцизных марок, совершенное организованной группой».