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07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
19:29  07 февраля 2018 5

Силовики ищут покровителей банды, травившей югорчан ядовитой водкой. Под подозрением сотрудники МВД и чиновники

Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск., полиция, мвд
Югорских полицейских могут обвинить в связях с бандойФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет проверяет причастность полицейских к резонансному делу о продаже крупной партии отравленного алкоголя в ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

По сведениям инсайдеров, главный фигурант уголовного дела, председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров согласился на сделку со следствием. По версии источников, в его показаниях фигурируют имена главных полицейских Нефтеюганска. «Худаяров уверяет, что он просто управляющий криминальным бизнесом, а организацией якобы занимались силовики — начальник ОМВД по Нефтеюганску Николай Плаксин и замначальника Марат Гафаров», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

По его словам, практически сразу после задержания Худаярова Николай Плаксин даже ушел в отпуск с заявлением на последующее увольнение из органов. «Гафаров тоже сначала написал, но потом передумал в расчете, что прямых улик против них с Плаксиным нет», — поделился источник.

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В пресс-службе ОМВД Нефтеюганска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Николай Плаксин действительно находится сейчас в отпуске, однако без заявления на последующее увольнение. Обязанности руководителя ведомства исполняет Марат Гафаров. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО сообщили, что ход расследования данного уголовного дела пока не комментируют.

Как ранее сообщало «URA.RU», в причастности к крупной торговле контрафактным спиртным подозревают и ряд действующих сотрудников администрации Нефтеюганска. Ранее в Югре был ликвидирован подпольный склад поддельного алкоголя — в спецоперации принимали участие сотрудники СКР, Росгвардии и полиции. Было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть.

Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное предпринимательство», «приобретение, хранение, перевозка и сбыт продукции без маркировки», «хранение, перевозка с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности», «использование поддельных акцизных марок, совершенное организованной группой».

Антон Степыгин
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