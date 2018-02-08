В Казахстане введут штраф за оскорбление чувств атеистов

Рабочая группа депутатов Министерства по делам религий Казахстана предложила ввести административное наказание за оскорбление чувств атеистов. Речь идет о штрафе, размер которого составит от 50 месячных расчетных показателей — свыше 120 тысяч тенге (примерно 21 тысяча рублей).
Если правонарушение совершено юридическим лицом, штраф составит 481 тысячу тенге (примерно 84,5 тысяч рублей), сообщает «Русская планета». «Это личные права и свободы граждан — верить или не верить, и никто не может их оскорблять или унижать по этому поводу», — подчеркнул заместитель главы министерства Берик Арын.
Ранее «URA.RU» писало о первом в России уголовном деле, которое возбудили из-за оскорбления чувств неверующих. Его завели после того, как поэт из Краснодара опубликовал в Сети свое стихотворение.