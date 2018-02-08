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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:54  08 февраля 2018 20

В Казахстане введут штраф за оскорбление чувств атеистов

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, евангелие, гундяев кирилл, христиане, святыня, крест, распятие, библия
Тех, кто отрицает существование бога, будут защищатьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Рабочая группа депутатов Министерства по делам религий Казахстана предложила ввести административное наказание за оскорбление чувств атеистов. Речь идет о штрафе, размер которого составит от 50 месячных расчетных показателей — свыше 120 тысяч тенге (примерно 21 тысяча рублей).

Если правонарушение совершено юридическим лицом, штраф составит 481 тысячу тенге (примерно 84,5 тысяч рублей), сообщает «Русская планета». «Это личные права и свободы граждан — верить или не верить, и никто не может их оскорблять или унижать по этому поводу», — подчеркнул заместитель главы министерства Берик Арын.

Ранее «URA.RU» писало о первом в России уголовном деле, которое возбудили из-за оскорбления чувств неверующих. Его завели после того, как поэт из Краснодара опубликовал в Сети свое стихотворение.

Ксения Томашова
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