15:07 18 октября 2017 2

Поэт Максим Дроздов не считает свои строки оскорбительными для атеистов Фото: social media

Российская судебная практика знает много обиженных верующих, а теперь в Краснодаре возбуждено первое уголовное дело в России за оскорбление чувств атеиста. Дело в отношении местного поэта Максима Дроздова возбуждено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Дроздову инкриминируют первую часть данной статьи: «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично». Поводом к возбуждению уголовного дела стало опубликованное в Сети стихотворение. Адвокат поэта недоумевает, как можно за строчку: «Людей нет хуже мерзких атеистов — мы все же инквизицию вернём!» возбуждать уголовное дело.

«Вот возьму да и вызову в суд в качестве свидетеля Руслана Соколовского! Чесслово. Ведь лучше него и его адвоката Алексея Бумшмакова никто нам не пояснит, как можно умудриться, троля в „ВК“ сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств т. н. верующих, негативно оценить социальную группу „АТЕИСТЫ“ обычным стихотворением и призвать к враждебным действиям строчкой: „Людей нет хуже мерзких атеистов — мы все же инквизицию вернём!“ Максим Дроздов, суши сухари» — пишет на своей странице в facebook адвокат Алексей Аванесян.

Сам Максим Дроздов также не понимает, за что его хотят наказать.

«Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов», — цитирует подследственного портал «Ридус».