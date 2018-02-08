Лайнер авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж (Аляска) из-за голого пассажира, который закрылся в туалете. Мужчину вывели полицейские.
На борту Boeing 737, который следовал по маршруту Анкоридж — Сиэтл, находились 178 человек, пишет «Газета Кемерова». По сообщению полиции и представителя аэропорта, в туалете забаррикадировался мужчина. Бортпроводники обнаружили его там голым. После этого пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию, но решили вернуться в Анкоридж. После приземления любителя «обнаженки» вывели из самолета представители полиции и ФБР.
Напомним, что 31 января самолет с 294 россиянами экстренно сел в США из-за неисправного двигателя. Экипаж принял решение приземлиться из-за того, что во время полета обнаружил повышенный расход топлива.