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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:02  08 февраля 2018 3

Из-за голого пассажира лайнеру пришлось вернуться на Аляску. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Мужчина забаррикадировался в туалете воздушного суднаФото: Pixabay

Лайнер авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж (Аляска) из-за голого пассажира, который закрылся в туалете. Мужчину вывели полицейские.

На борту Boeing 737, который следовал по маршруту Анкоридж — Сиэтл, находились 178 человек, пишет «Газета Кемерова». По сообщению полиции и представителя аэропорта, в туалете забаррикадировался мужчина. Бортпроводники обнаружили его там голым. После этого пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию, но решили вернуться в Анкоридж. После приземления любителя «обнаженки» вывели из самолета представители полиции и ФБР.

Напомним, что 31 января самолет с 294 россиянами экстренно сел в США из-за неисправного двигателя. Экипаж принял решение приземлиться из-за того, что во время полета обнаружил повышенный расход топлива.

Ольга Кулакова
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