{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 февраля 2018
07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
11:58  08 февраля 2018 1

Лишенный лицензии тюменский банк блокировал работу предпринимателей. Им нечем платить зарплату

Сибирский банк реконструкции и развития создал проблемы для тюменского бизнесаФото: «URA.RU»
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
все новости сюжета

Крах Сибирского банка реконструкции и развития привел к блокировке счетов предпринимателей. Они не могут выплатить зарплаты своим сотрудникам, а также вести расчеты. Об этом рассказал региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло на заседании облдумы.

Она призналась, что получает звонки от обеспокоенных граждан: «Пока официальных заявлений от юридических лиц нет. Предприниматели ограничились только телефонными звонками». Страхование вкладов не распространяется на юридических лиц — их счета блокируют. Невидайло пояснила «URA.RU», что не обладает полномочиями по решению этой проблемы, поэтому перенаправляет предпринимателей к федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Также Невидайло сообщила, что по блокировке счетов у индивидуальных предпринимателей проблем нет, они попадают под страховые выплаты так же, как и физлица. Тем, у кого сумма вклада не превышает 1,4 млн рублей, беспокоиться не стоит: они получат свои средства не позднее 20 февраля, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Остальные представители бизнес-сообщества и физические лица, у которых страховая сумма не покроет вклад, будут участвовать в общей процедуре банкротства.

Тюмень. Лариса Невидайло, невидайло лариса
Лариса Невидайло обеспокоена жалобами тюменских предпринимателей
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Как показывает практика, они получат крайне немного из того, что у них находилось в банке до отзыва лицензии. Судя по тому, как звучала причина отзыва лицензии, у банка немного серьезных активов, которые можно было бы распродать, чтобы компенсировать вклады», — рассказал «URA.RU» финансовый аналитик Константин Селянин.

Напомним, что Центральный Банк России 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. 7 февраля в УМВД России по Тюменской области поступило заявление о хищении денежных средств из финансово-кредитной организации.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров