Крах Сибирского банка реконструкции и развития привел к блокировке счетов предпринимателей. Они не могут выплатить зарплаты своим сотрудникам, а также вести расчеты. Об этом рассказал региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло на заседании облдумы.
Она призналась, что получает звонки от обеспокоенных граждан: «Пока официальных заявлений от юридических лиц нет. Предприниматели ограничились только телефонными звонками». Страхование вкладов не распространяется на юридических лиц — их счета блокируют. Невидайло пояснила «URA.RU», что не обладает полномочиями по решению этой проблемы, поэтому перенаправляет предпринимателей к федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Также Невидайло сообщила, что по блокировке счетов у индивидуальных предпринимателей проблем нет, они попадают под страховые выплаты так же, как и физлица. Тем, у кого сумма вклада не превышает 1,4 млн рублей, беспокоиться не стоит: они получат свои средства не позднее 20 февраля, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Остальные представители бизнес-сообщества и физические лица, у которых страховая сумма не покроет вклад, будут участвовать в общей процедуре банкротства.
«Как показывает практика, они получат крайне немного из того, что у них находилось в банке до отзыва лицензии. Судя по тому, как звучала причина отзыва лицензии, у банка немного серьезных активов, которые можно было бы распродать, чтобы компенсировать вклады», — рассказал «URA.RU» финансовый аналитик Константин Селянин.
Напомним, что Центральный Банк России 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. 7 февраля в УМВД России по Тюменской области поступило заявление о хищении денежных средств из финансово-кредитной организации.