На одном из пляжей Австралии обнаружили необычное существо без глаз. Фото находки опубликовала 47-летняя местная жительница Шерри Симонс во время прогулки вдоль берега со своей собакой. Изначально женщина подумала, что на песке лежит часть окаменелого дерева, но потом пригляделась получше.
«Когда я подошла, то поняла, что это какое-то существо. Я ткнула его палкой, и на ощупь оно оказалось мягким. У него был маленький плавник, но отсутствовали глаза. Выглядел он очень тяжелым», — приводит слова Симонс Life.ru. Женщина посчитала, что это могла бы быть морская корова, однако учены опровергли ее догадку. Они сообщили, что находка могла оказаться печенью акулы.
Сотрудники из департамента окружающей среды Квинсленда поделились еще одной версией. Они предполагают, что фото запечатлено морское млекопитающее. «Но из-за разложения и ограниченности имеющейся информации трудно определить, какой вид. Офицеры обыскали пляж и не нашли труп, который, возможно, был смыт приливом», — заключили они.
Ранее «URA.RU» сообщало о странной находке виртуальных археологов. Специалисты обнаружили гигантских монстров на спутниковых фотографиях: анаконду длиной более 20 метров и гигантского кальмара, длина которого может превысить 100 метров.