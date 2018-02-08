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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:47  08 февраля 2018 8

В фирме, где готовят обеды для школьников Екатеринбурга, снова обыск. Главбуха подозревают в мошенничестве

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Силовики пришли с обыском в «Золушку» второй раз за неделюФото: Andrey Stenin, wikimedia.org

Силовики снова нагрянули в офис ЕМУП школьно-базовой столовой «Золушка», которая обеспечивает питанием школы Екатеринбурга. Сыщики изымают финансовую документацию за предыдущие годы.

«Возбуждено уголовное дело по статье „мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — заявил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 40-летний главный бухгалтер «Золушки» Наталья Хрущева обманом похитила деньги, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, который занимается производством и поставкой хлебобулочных изделий для ЕМУП. Похищенная сумма не называется. О Хрущевой известно, что она проработала в «Золушке» уже 15 лет.

Индивидуальный предприниматель, который остался без денег, сообщил об инциденте в ФСБ. В результате сотрудники УФСБ по Свердловской области вместе с коллегами из Следственного комитета уже во второй раз пришли в «Золушку».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что силовики нагрянули в ЕМУП «Золушка» 6 февраля. Тогда также проводились обыски. Кроме того, все сотрудники сдали анализы. Из-за этого тогда возникло предположение, что приход силовиков связан с массовым отравлением 39 детей в двух школах Екатеринбурга, по которому также было возбуждено уголовное дело. Ранее «URA.RU» опубликовало видео, снятое учеником екатеринбургской школы № 16. На нем работница «Золушки» голыми руками накладывает в тарелки салат.

Александр Лукманов
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