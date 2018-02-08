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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:33  08 февраля 2018 0

«Мне поступали только угрозы». Летучая рассказала, почему ушла из «Ревизорро»

Церемония вручения Народной премии Е1.RU. Екатеринбург, летучая елена
Елена Летучая жила проектом «на 105 процентов»Фото: Дарья Попова © URA.RU

Елена Летучая раскрыла причины ухода из шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!». По ее словам, кто-то из новой команды сливал информацию московским ресторанам перед проверкой.

Все годы она работала со слаженной командой и жила проектом «на 105 процентов», отметила ведущая. После замены съемочной бригады она узнала неприятный факт. «Я отказалась снимать московский „Ревизорро“ именно из-за того, что лично узнавала несколько раз, что сливалась информация о том, в какие заведения мы идем. Абсолютно не могла это контролировать. Поэтому у меня есть сомнения в правдивости того, как эта команда будет работать!» — отметила Летучая, сообщает сайт argumenti.ru.

Еще одной причиной ухода ведущая назвала отсутствие перспектив: «Мне не давали нового проекта, а за полгода до ухода с канала мне поступали только угрозы, если я отказывалась сниматься в промороликах других программ». Она пока не может предсказать будущее «Ревизорро» с новой ведущей Анастасией Самбурской. Но если команда будет снимать честно, то программа останется полезной и социальной значимой, уверена Елена Летучая.

Напомним, что ранее Летучую со скандалом уволили с «Первого канала» из-за «предательства», сообщало «Федеральное агентство новостей». Ведущая получала 35 тысяч в месяц и искала вакансии на других каналах.

Ольга Кулакова
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