Центральная избирательная комиссия показала образец бюллетеней для предстоящих выборов президента России. Планируется, что окончательно бланки будут утверждены сегодня, 8 февраля.
Согласно законодательству, кандидаты на бланке расположатся в алфавитном порядке. Всего в список попало восемь имен, сообщают «Ведомости». В нем значатся Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Ранее сообщалось, что Центризбирком должен был определиться с регистрацией двух кандидатов на пост президента: Ксении Собчак от партии «Гражданская инициатива» и Максима Сурайкина из партии «Коммунисты России».
ЦИК информировал, что бюллетени для голосования должны будут изготавливаться на белой бумаге плотностью до 65 граммов на квадратный метр, напоминает «Федеральное агентство новостей». У бланков для автоматизированных комплексов обработки плотность должна составлять от 80 до 100 граммов на метр. На них также будет нанесена фоновая защитная сетка. Всего к выборам 18 марта в 2018 году планируется напечатать более 111,4 миллиона бюллетеней. По информации «Национальной службы новостей», агитация кандидатов на пост главы государства в СМИ начнется 17 марта.
«URA.RU» писало, что шесть претендентов в кандидаты не явились сдавать подписные листы на проверку в ЦИК и выбыли из предвыборной гонки. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин были освобождены от сбора подписей для регистрации.