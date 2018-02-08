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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:04  08 февраля 2018 1

Центризбирком показал образец бюллетеней для президентских выборов. ФОТО

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, урна для голосования, бюллетень, выборы2017
ЦИК утвердил правила изготовления для бюллетенейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центральная избирательная комиссия показала образец бюллетеней для предстоящих выборов президента России. Планируется, что окончательно бланки будут утверждены сегодня, 8 февраля.

Согласно законодательству, кандидаты на бланке расположатся в алфавитном порядке. Всего в список попало восемь имен, сообщают «Ведомости». В нем значатся Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Фото: TJournal, Facebook

Ранее сообщалось, что Центризбирком должен был определиться с регистрацией двух кандидатов на пост президента: Ксении Собчак от партии «Гражданская инициатива» и Максима Сурайкина из партии «Коммунисты России».

ЦИК информировал, что бюллетени для голосования должны будут изготавливаться на белой бумаге плотностью до 65 граммов на квадратный метр, напоминает «Федеральное агентство новостей». У бланков для автоматизированных комплексов обработки плотность должна составлять от 80 до 100 граммов на метр. На них также будет нанесена фоновая защитная сетка. Всего к выборам 18 марта в 2018 году планируется напечатать более 111,4 миллиона бюллетеней. По информации «Национальной службы новостей», агитация кандидатов на пост главы государства в СМИ начнется 17 марта.

«URA.RU» писало, что шесть претендентов в кандидаты не явились сдавать подписные листы на проверку в ЦИК и выбыли из предвыборной гонки. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин были освобождены от сбора подписей для регистрации.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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