В Курганской области скорректировали параметры бюджета на 2018 год. Значительно уменьшатся как доходы, так и расходы. Решение принято на внеочередном заседании областной думы, передает корреспондент «URA.RU».
С учетом принятых изменений основные параметры в 2018 году доходы областного бюджета составят 37,5 млрд рублей, расходы — почти 40 млрд рублей, дефицит — 2,5 млрд рублей. Собственные доходы областного бюджета уменьшаются на 1 млрд рублей (за счет Программы приватизации). Увеличиваются безвозмездные поступления из федерального бюджета в бюджет Курганской области в сумме 330 млн рублей. Расходы областного бюджета в целом уменьшаются на 770 млн рублей.
По данным источников агентства, основная экономия будет за счет уменьшения дорожного фонда — его урезали на сумму около 600 млн рублей. В конце 2017 года планировалось, что на ремонт и строительство дорог выделят 3,6 млрд рублей.
Также речь зашла о повышении МРОТ, которое планируется с 1 мая 2018 года. Начальник финуправления Елена Лукашук отметила, что эту сумму регион обеспечить не в состоянии, поэтому необходимую помощь запросили у Минфина РФ. «Мы надеемся, что наши расходы будут профинансированы из федерального бюджета. Может, не в полном объеме», — отметила Лукашук.