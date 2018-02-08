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08 февраля 2018
17:23  08 февраля 2018 0

Холманских призвал Комарову к ответу из-за просроченной зарплаты

Первый международный форум
Губернатор ХМАО признала проблемуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских спросил у губернатора Югры Натальи Комаровой, как решается проблема по выплате задолженностей по зарплатам. Тема была поднята во время рабочего визита Холманских в регион.

«По данным Росстата, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре нет просроченной заработной платы. Но, по данным прокуратуры, латентная просроченная заработная плата существует», — сказал Холманских и попросил Комарову пояснить, как она организовала «работу по ликвидации просроченной заработной платы и как выстроено взаимодействие с правоохранительными органами».

Комарова признала проблему и сообщила, что, по итогам прошедшего года, объем зарплатных долгов снизился до 147 млн рублей. «Совместными усилиями в течение года удалось вернуть долги по заработной плате более чем 11 тысячам работников. Сумма — свыше 800 миллионов рублей», — рассказала губернатор.

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Представитель президента в УрфО попросил объяснить схему возврата долгов по зарплате Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Югры пояснила, что в регионе налажен алгоритм работы со всеми контрольно-надзорными органами. Во главе вертикали стоит комиссия по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа. Данные вопросы рассматриваются ежемесячно с участием представителей органов прокуратуры и государственной инспекции труда. Комиссии работают в каждом муниципалитете региона, сообщает сайт государственных органов ХМАО-Югры.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Холманских сегодня, 8 февраля, посетит международный форум «Нефтяная столица» в Сургуте, в котором примут участие представители 42 городов России, сотрудники более 80 предприятий, 20 учебных заведений, а также ученые из шести стран, от Канады до Японии.

Семен Гринберг
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