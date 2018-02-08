Прокуратура Шурышкарского района ЯНАО через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего в результате падения футбольных ворот. Чиновники из администрации муниципального образования выплатили подростку и его родителям 160 тысяч рублей.
Инцидент произошел 16 августа 2017 года на спортивной площадке. Во время игры незакрепленные ворота упали на 12-летнего мальчика. С черепно-мозговой травмой его доставили санавиацией в салехардскую больницу. Сейчас подросток не ходит в школу и вынужден учиться на дому, сообщили в прокуратуре Шурышкарского района.
Надзорное ведомство подало иск против администрации муниципального образования из-за того, что чиновники не приняли меры для предотвращения детского травматизма. 2 февраля 2018 года суд удовлетворил требования прокуратуры.
После травмы мальчика в Шурышкарском районе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».