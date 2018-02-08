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Главные новости Ямала
20:43  08 февраля 2018 0

На Ямале чиновники заплатили 160 тысяч покалеченному футбольными воротами ребенку

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбольный мяч
Прокуратура Шурышкарского района ЯНАО взыскала деньги с виновников инцидентаФото: Pixabay

Прокуратура Шурышкарского района ЯНАО через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего в результате падения футбольных ворот. Чиновники из администрации муниципального образования выплатили подростку и его родителям 160 тысяч рублей.

Инцидент произошел 16 августа 2017 года на спортивной площадке. Во время игры незакрепленные ворота упали на 12-летнего мальчика. С черепно-мозговой травмой его доставили санавиацией в салехардскую больницу. Сейчас подросток не ходит в школу и вынужден учиться на дому, сообщили в прокуратуре Шурышкарского района.

Надзорное ведомство подало иск против администрации муниципального образования из-за того, что чиновники не приняли меры для предотвращения детского травматизма. 2 февраля 2018 года суд удовлетворил требования прокуратуры.

После травмы мальчика в Шурышкарском районе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Иван Шестак
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