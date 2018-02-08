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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:00  08 февраля 2018 4

«Лидеры России» оказались сильнее наставников. Финалистов оценили члены правительства и губернаторы

Всероссийский конкурс управленцев
Имена победителей станут известны 11 февраляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» получили оценки от 39 наставников конкурса, среди которых главы федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Свои комментарии о лучших менеджерах страны они дали в сочинском парке «Сириус» сегодня, 8 февраля.

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сказал, что готов пригласить на работу участников, «которые будут соответствовать нашим требованиям». Президенту ООО «Стан» Сергею Недорослеву показалось, что финалисты сильнее наставников, так как они сумели предложить множество решений для поставленной в финале задачи. «Если бы у меня тогда была такая команда, то с той проблемой предприятие справилось бы гораздо эффективнее», — сказал он.

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в перерыве между конкурсными заданиями провел неформальную беседу с несколькими финалистами. Один из них, москвич Олег Жданеев, задал главе «Роскосмоса» вопрос о том, как вернуть российской космической отрасли такую же динамику, какая была в эпоху СССР, когда страна стала первой в космосе. «Нужно иметь правильную оценку ситуации, правильные решения, необходимые ресурсы и необходимые кадры. В плане кадров серьезное подспорье, я думаю, будет и на этом конкурсе», — ответил Комаров.

Глава «Почты России» Николай Подгузов объяснил, что «Лидеры России» — это свежие идеи и амбиции. «Контролировать ситуацию на местах должны современные талантливые менеджеры, поэтому мы очень заинтересованы в участниках этого проекта», — считает Подгузов.

Ранее сообщалось, что в финале флагманского проекта открытой платформы «Россия — страна возможностей» оказалось 300 менеджеров из разных регионов и сфер деятельности. Сто из них станут победителями проекта и получат миллионные образовательные гранты и приглашения на работу. Имена победителей станут известны 11 февраля.

Семен Гринберг
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