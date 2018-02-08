22:37 08 февраля 2018 1

Надир Салифов очень современный преступник Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из лидеров криминального мира СНГ Надир Салифов (Лоту Гули) распространяет влияние на Украине. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Все меняется, „воры в законе“ стоят не только за проституцией, торговлей наркотиками и оружием, кражами и разбоями, нелегальной миграцией. Они контролируют у нас добычу янтаря, вырубку лесов. В сфере их внимания строительный бизнес, земельные вопросы, госзакупки», — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Салифов очень современный преступник — он принимает выкуп в биткоинах. Украинская полиция обладает информацией, что за освобождение заложников похитители требуют от одного миллиона долларов и выше.

После освобождения Салифова из тюрьмы Азербайджана (он сидел 25 лет) на Украине стали пропадать люди, занятые торговлей на овощных рынках. По словам Аброськина, это связано с захватом приносящего большой доход рынка зелени. При этом сам криминальный авторитет находится в Турции, где обосновался после выхода на волю.

Ранее сообщалось, что Салифов был заочно арестован Пресненским судом Москвы. Это контрмера для того, чтобы закрыть законную возможность приехать Гули в Россию.