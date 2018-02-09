Поклонская назвала условия для захоронения тела Ленина

01:31 09 февраля 2018 0

По мнению депутата, все зависит от отношения людей к этому вопросу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская порассуждала на тему того, когда будет захоронено тело Владимира Ленина. По ее словам, это произойдет лишь тогда, когда люди будут к этому готовы.

«Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть на мнение общества, на отношение людей. Я уверена в том, что Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда? Когда люди будут готовы», — цитирует Поклонскую «Газета.ru».

Напомним, граждане России практически поровну разделились в вопросе о судьбе тела Владимира Ленина. Согласно опросу, 41% участников считает, что политика нужно захоронить. И ровно столько же полагает, что его нужно оставить в Мавзолее. Также еще остались 18%, которые затруднились ответить на этот вопрос.