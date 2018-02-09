Поклонская оказалась в центре скандала с авторскими правами из-за своей книги. ВИДЕО

Депутат Госдумы Наталья Поклонская 8 февраля презентовала книгу «Преданность Вере и Отечеству» — сборник интервью с ней, которые она давала различным изданиям. Однако авторство журналистов, которые беседовали с ней, не указано. Это вызвало недоумение у гостей мероприятия.
Об этом рассказал заместитель главреда «Русского репортера» Марина Ахмедова в Facebook, которая также проводила интервью с Поклонской. Журналистка заметила, что та не обращалась к ней за разрешением опубликовать материалы.
На презентации ситуацию прокомментировал генеральный директор издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов, пишет RT. «Произведения, собранные в книге, являются освобожденными, и их можно использовать свободно», — пояснил издатель книги.
Видео: RT.
Книга Поклонской содержит материалы о «Евромайдане», напоминает «URA.RU». А точнее — о ее решениях на посту прокурора Крыма. Как ранее сообщала «Русская планета», Наталья Поклонская на презентации поделилась названием своей любимой книги. Среди прочих произведений особенно депутат отмечает «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Любимым героем романа является Маргарита, пишет «Национальная служба новостей».