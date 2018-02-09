{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:49  09 февраля 2018 9

Поклонская оказалась в центре скандала с авторскими правами из-за своей книги. ВИДЕО

Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Книга рассказывает о решениях Поклонской, когда она была прокурором КрымаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская 8 февраля презентовала книгу «Преданность Вере и Отечеству» — сборник интервью с ней, которые она давала различным изданиям. Однако авторство журналистов, которые беседовали с ней, не указано. Это вызвало недоумение у гостей мероприятия.

Об этом рассказал заместитель главреда «Русского репортера» Марина Ахмедова в Facebook, которая также проводила интервью с Поклонской. Журналистка заметила, что та не обращалась к ней за разрешением опубликовать материалы.

На презентации ситуацию прокомментировал генеральный директор издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов, пишет RT. «Произведения, собранные в книге, являются освобожденными, и их можно использовать свободно», — пояснил издатель книги.

Видео: RT.

Книга Поклонской содержит материалы о «Евромайдане», напоминает «URA.RU». А точнее — о ее решениях на посту прокурора Крыма. Как ранее сообщала «Русская планета», Наталья Поклонская на презентации поделилась названием своей любимой книги. Среди прочих произведений особенно депутат отмечает «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Любимым героем романа является Маргарита, пишет «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров