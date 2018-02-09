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Главные новости Челябинской области
10:21  09 февраля 2018 3

Два уральских города получили особый статус. Для этого пришлось менять законы

Клипарт, разное. Екатеринбург, снежинск
В Снежинске ожидается приток инвестиций благодаря новому статусуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ присвоило статус территорий социально-экономического развития (ТОСЭР) двум южноуральским городам — Озерску и Снежинску. Соответствующее постановление в пятницу, 9 февраля, подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым.

«Я по-настоящему удовлетворен положительным решением Правительства Российской Федерации, которое предоставляет статус территорий опережающего развития Озерску и Снежинску. Это, безусловно, удача, но удача хорошо подготовленная, решенная в результате совместных пошаговых действий правительства области, госкорпорации „Росатом“, наших коллег из федерального Минэкономразвития, муниципальных властей и руководства градообразующих предприятий», — передает слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского его пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что новый статус привлечет в Снежинск и Озерск новых инвесторов, а это, в свою очередь, поможет созданию новых производств с высококвалифицированными рабочими местами, с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом. «Все этапы этого процесса мы будем контролировать, а также продолжим работу с целью получения статуса ТОСЭР другими моногородами Челябинской области», — добавил глава региона.

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По оценке Минэкономразвития, в Снежинск благодаря новому статусу удастся привлечь около 5 миллиардов рублей инвестиций, что позволит создать 900 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 миллиарда рублей. В Озерске сумма ожидаемых инвестиций еще выше: 8,5 миллиардов рублей. Реализации 29 инвестиционных проектов поможет создать более тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 2,7 млрд рублей.

Напомним, присвоение статуса ТОСЭР Снежинску и Озерску стало возможным после того, как на федеральном уровне были сняты ограничения для закрытых территорий, включенных в перечень моногородов. С инициативой принятия данного закона активно выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По поручению главы региона этот вопрос прорабатывался с федеральным правительством при поддержке госкорпорации «Росатом».

Сергей Макеев
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