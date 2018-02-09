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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:54  09 февраля 2018 5

WADA обрадовалась недопуску россиян на Олимпиаду

Сочи, олимпийский огонь
Суд поддержал «чистых» от употребления допинга атлетов, считают в WADAФото: Александр Мамаев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Всемирная антидопинговая организация (WADA) назвала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) «приятной новостью». 9 февраля суд отклонил жалобы 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм. Таким образом CAS поддержал «чистых» от употребления допинга атлетов, считают в международном ведомстве.

«Это решение является приятной новостью для WADA, такими же они будут для спортсменов и всех других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр. Принятие этих решений перед церемонией открытия Игр в Пхенчхане убедит спортсменов и других участников Олимпиады, что в ней участвуют только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям», — цитирует главу ведомства Крейга Риди РБК.

В антидопинговой организации отметили, что судьи признали процесс отбора приглашенных спортсменов из России решением о приемлемости их участия, а не санкцией. Особенно WADA подчеркнула, что в решении суда содержалось указание на государственную допинговую систему в России.

Ранее «URA.RU» сообщало о недопуске на Олимпийские игры 2018 года 45 атлетов и двух тренеров из РФ (среди них — 16 уральцев). CAS заявил, что это не является наказанием для спортсменов от Международного олимпийского комитета и он не допустил никаких нарушений.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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