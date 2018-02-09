WADA обрадовалась недопуску россиян на Олимпиаду

Всемирная антидопинговая организация (WADA) назвала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) «приятной новостью». 9 февраля суд отклонил жалобы 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм. Таким образом CAS поддержал «чистых» от употребления допинга атлетов, считают в международном ведомстве.
«Это решение является приятной новостью для WADA, такими же они будут для спортсменов и всех других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр. Принятие этих решений перед церемонией открытия Игр в Пхенчхане убедит спортсменов и других участников Олимпиады, что в ней участвуют только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям», — цитирует главу ведомства Крейга Риди РБК.
В антидопинговой организации отметили, что судьи признали процесс отбора приглашенных спортсменов из России решением о приемлемости их участия, а не санкцией. Особенно WADA подчеркнула, что в решении суда содержалось указание на государственную допинговую систему в России.
Ранее «URA.RU» сообщало о недопуске на Олимпийские игры 2018 года 45 атлетов и двух тренеров из РФ (среди них — 16 уральцев). CAS заявил, что это не является наказанием для спортсменов от Международного олимпийского комитета и он не допустил никаких нарушений.