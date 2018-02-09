Ребенок убежал из детского сада в Екатеринбурге

10:50 09 февраля 2018 10

Полицейским удалось оперативно отыскать пропавшую девочку Фото: Pixabay.com

Силовики в Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах исчезновения ребенка с территории детского сада. По данным прокуратуры Орджоникидзевского района, пятилетняя девочка смогла покинуть территорию учреждения из-за невнимательности воспитателя.

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля, в детском саду «Детство» на улице Уральских Рабочих. Воспитательница с группой детей вышла на прогулку. В какой-то момент она отвлеклась на группу своих воспитанников, катавшихся на горке и упустила из вида пятилетнюю девочку. Заведующая детским садом обратилась в правоохранительные органы спустя час после пропажи ребенка. Полицейские обнаружили ребенка на одной из улиц города.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Ранее «URA.RU» сообщало о ситуации в одном из детских садов Ирбита. Там обнаружены неучтенные дети, которые официально не числились в списках учреждения, а их родители отдавали деньги напрямую заведующей.