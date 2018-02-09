{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
10:50  09 февраля 2018 10

Ребенок убежал из детского сада в Екатеринбурге

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, лес, девочка, ребенок, дети со спины
Полицейским удалось оперативно отыскать пропавшую девочкуФото: Pixabay.com

Силовики в Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах исчезновения ребенка с территории детского сада. По данным прокуратуры Орджоникидзевского района, пятилетняя девочка смогла покинуть территорию учреждения из-за невнимательности воспитателя.

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля, в детском саду «Детство» на улице Уральских Рабочих. Воспитательница с группой детей вышла на прогулку. В какой-то момент она отвлеклась на группу своих воспитанников, катавшихся на горке и упустила из вида пятилетнюю девочку. Заведующая детским садом обратилась в правоохранительные органы спустя час после пропажи ребенка. Полицейские обнаружили ребенка на одной из улиц города.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ранее «URA.RU» сообщало о ситуации в одном из детских садов Ирбита. Там обнаружены неучтенные дети, которые официально не числились в списках учреждения, а их родители отдавали деньги напрямую заведующей.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров