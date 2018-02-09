12:47 09 февраля 2018 2

Железнодорожники затеяли большую реорганизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

РЖД в рамках реорганизации уволит тысячи сотрудников на Урале. Только в Челябинской области под сокращение попало 998 человек, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.

В ведомстве пояснили, что уведомление о массовом увольнении подано в связи с ликвидацией дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин, структурного подразделения Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД».

В пресс-службе ЮУЖД сообщили «URA.RU», что в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях вместо ликвидированной Южно-Уральской дирекции созданы два новых подразделения Уральской дирекции: Челябинское и Смольное. В их состав переведены все сотрудники прежнего подразделения, кто пожелал продолжить работу на РЖД. Еще в ноябре им вручали уведомления об увольнении, в связи с ликвидацией предприятия, а с 1 января их трудоустроили на новую работу. «По закону мы обязаны уведомить службу занятости о ликвидации предприятия и числе высвобождающихся работников», — пояснили в пресс-службе.

Реорганизация коснулась Южно-Уральской, Свердловской и Западно-Сибирской железных дорог. В пресс-службе Свердловской железной дороги по телефону отказались говорить о количестве уволенных и числе вновь принятых на работу сотрудников, редакция направила официальный запрос. В тюменском эксплуатационном локомотивном бюро сообщили, что не владеют информацией о грядущих сокращениях. В Департаменте труда и занятости населения Тюменской области также попросили направить официальный запрос. Редакция «URA.RU» направила официальные запросы в ведомства. На момент подготовки материала ответы не получены.