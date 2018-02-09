В олимпийском Пхенчхане открылся дом-музей советской спортивной символики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.
«Играет советская музыка, выставлены экспонаты времен СССР, которые будут вдохновлять спортсменов на новые и новые победы!» — сказано в сообщении. Открытие музея стало возможным благодаря петиции Манукяна «Символику СССР на Олимпиаду в Пхенчхане», которую поддержали тысячи людей. Документ был направлен в Международный олимпийский комитет, где «не стали запрещать взаимодействие с советской символикой спортсменам из России».
Ранее сообщалось, что российские болельщики в канадском Монреале провели профессиональное световое шоу. Огромные слова RUSSIANS ARE COMING проецировались на здание, стоящее напротив штаб-квартиры WADA.
Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение МОК о недопуске России к Олимпиаде является политически мотивированным, пишет «Федеральное агентство новостей».