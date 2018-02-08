Активные болельщики сборной России устроили световое шоу в Монреале перед штаб-квартирой WADA. Недовольные отстранением спортсменов от Олимпиады-2018 болельщики заявили, что единственный допинг для спортсменов — поддержка страны.
Видео, которое было опубликовано на YouTube, начинается с манифеста. «Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой ВАДА мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это поддержка и любовь россиян», — говорится в начальных титрах.
Само световое шоу выглядит как профессионально подготовленная акция. «Русские идут», — появляются огромные слова на канадском здании после фразы о «поддержке и любви».
Ранее российские атлеты пожаловались на условия жизни в Пхенчане. Они сообщили, что за ними пристально наблюдают западные журналисты даже вне тренировок.