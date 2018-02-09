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09 февраля 2018
15:59  09 февраля 2018 1

«В зловонном ядовитом облаке». Два уральских региона — снова на дне экологического рейтинга

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, трубы, экология, тепло, тэц, дым из труб, магнитогорск
В Челябинской и Свердловской области — худшая в стране экологическая обстановкаФото: Илья Московец © URA.RU

Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов России. По итогам 2017 года худшие результаты показали Свердловская и Челябинская области, оказавшиеся в самом конце рейтинга.

Специалисты установили, что самая удручающая экологическая обстановка сложилась в Челябинской области, которая заняла лишь 85-е место, сообщает RT. По соседству с ней, на 84-м месте, расположилась Свердловская область, а строчкой выше оказалась Московская.

В Челябинской области на протяжении всего года было превышено количество загрязняющих веществ в воздухе, отметил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. С 2016 года ситуация в этом регионе не изменилась к лучшему — тогда Челябинская область также отличилась худшей экологической обстановкой. «Жители утверждали, что ряд промышленных предприятий города только на бумаге сокращает выбросы загрязняющих веществ. На деле же город находится в зловонном ядовитом облаке», — рассказал Нагибин.

В отличие от уральских регионов, успехами в поддержании хорошей экологической ситуации могут похвастаться Тамбовская область (первое место), Республика Алтай и Алтайский край (второе и третье места соответственно). «Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Они отличились высоком уровнем экологической открытости», — пояснил руководитель «Зеленого патруля».

Обновлено в 16.12. Согласно полному рейтингу, который опубликован на официальном сайте «Зеленого патруля», некоторые другие уральские регионы также оказались на не очень высоких позициях. Чуть выше Южного и Среднего Урала в списке расположилось Зауралье — Курганская область заняла 74 место в рейтинге. ХМАО оказался на 60-й позиции, Ямал — значительно выше, на 46-й. Тюменская область может похвастаться гораздо более хорошими экологическими условиями, она расположилась на 23-ей строке. На Большом Урале свободнее всего дышат пермяки — Пермский край оказался на 14-м месте рейтинга.

Дарья Корчак
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