Южноафриканский боксер разделся догола в торговом центре, чтобы выступить перед уральской элитой

16:38 09 февраля 2018 0

В уральской столице взвесили участников турнира по профессиональному боксу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошло контрольное взвешивание участников Международного турнира по профессиональному боксу от RCC boxing promotions, который состоится в ДИВСе 10 февраля. Обязательная процедура проходила в одном из торговых центров уральской столицы в присутствии журналистов, немногочисленных зрителей и случайных покупателей.

Участники турнира выходили на взвешивание в том порядке, в котором завтра будут появляться на ринге. То есть сначала шли молодые и наименее опытные боксеры. На глазах у зрителей спортсмены учились вести себя на подобных мероприятиях. Помогали им в этом исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов и уже известный боксер этой промоутерской компании Магомед Курбанов. Последний ставил боксеров для съемок «Face to face» и говорил, когда можно пожать руки и разойтись.

Опытный российский боксер Дмитрий Михайленко появился на сцене в сопровождении своего тренера. Михайленко, для которого процедура публичного взвешивания уже не в новинку, быстро разделся до трусов, взвесился и попозировал перед камерами. Затем на сцену поднялись участники боя за титул чемпиона IBO Малькольм Классен и Шавкат Рахимов. Классен вышел вместе со своей командой из трех человек. За взвешиванием в этой паре следили не только промоутеры, но и представители IBO. Чтобы вписаться в необходимые весовые рамки, Малькольму Классену пришлось снять даже нижнее белье.

Последними взвешивание проходили Марк Урванов и Мухаммад Якубов. На предстоящем турнире они будут драться сразу за два титула: WBA Continental и IBF Baltic. Пояса вынесли на сцену, и боксеры фотографировались уже на фоне заветных трофеев.

Международный турнир по профессиональному боксу состоится в субботу, 10 февраля, на главной арене Дворца игровых видов спорта «Уралочка». Начнутся поединки в 17.00.