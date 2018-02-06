Алтушкин рискнул расположением элиты ради своего места в боксе

16:06 06 февраля 2018 3

Ожидание губернатора Куйвашева на боксе добавит турниру VIP-гостей Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и его RCC boxing promotions проверяют элиту Екатеринбурга и России. Бои звездных Дениса Лебедева и Александра Поветкина собирали аншлаги: в VIP-зоне были заняты все места. В эту субботу, 10 февраля, Алтушкин идет на риск — предлагает шоу без спортивных знаменитостей, выставляя на ринг только боксеров RCC boxing promotions. Как на это отреагируют главные гости боксерских шоу, что Алтушкин хочет проверить и почему это будет точно круче боя Поветкина — в материале «URA.RU».

Главная интрига поединков бойцов RCC: соберут ли они ту же представительную аудиторию, что и поединки звезд Фото: Дарья Попова © URA.RU

Вечер бокса 10 февраля во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга будет первым крупным событием от RCC boxing promotions в 2018 году. За прошлый год компания Игоря Алтушкина провела 15 крупных бойцовских шоу. Самыми статусными стали боксерские поединки в Екатеринбурге: 9 июля — с участием прославленного российского боксера Дениса Лебедева и 15 декабря — бой «Русского Витязя» Александра Поветкина. Такие имена обеспечивали не только аншлаги на трибунах, но и весьма представительную компанию VIP-гостей, в числе которых были российский режиссер, большой почитатель бокса Никита Михалков, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, дочь первого российского президента Татьяна Юмашева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и многие другие.

А вот первый в своем роде турнир по ММА «Бои в клетке», состоявшийся в ДИВСе в ноябре 2017 года, элита проигнорировала. Во-первых, потому что смешанные единоборства пока не такой престижный вид спорта, как бокс. А во-вторых, самым знаменитым спортсменом-участником турнира был екатеринбуржец Иван Штырков, который несмотря на свои победы пока еще не имеет звездного статуса. Тем не менее, RCC boxing promotions идет на риск и предлагает Екатеринбургу 10 февраля прийти в ДИВС не ради громких имен, а исключительно ради хорошего бокса.

Игорь Алтушкин идет на риск, выставляя на поединки только своих бойцов Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

«Мы провели в прошлом году два больших турнира с участием именитых боксеров (Денис Лебедев и Александр Поветкин, — прим. ред). И я думаю, публика уже понимает, что поединки наших боксеров получаются намного зрелищнее главных боев. Это как раз то, над чем мы и работаем. Публика уже достаточно знает наших боксеров: Магу (Магомед Курбанов), Алексеева (Михаил), Шавката (Рахимов), Муху (Мухаммад Якубов), Маликова (Павел), Заура (Абдуллаев). Люди знают, что поединок с их участием — 100% крутой и зрелищный бой», — рассказал «URA.RU» исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов.

Действительно, если вспомнить турнир 15 декабря 2017 года, главный бой Александра Поветкина и Кристиана Хаммера вызвал у многих зрителей разочарование. Поединок длился все 12 раундов, а от Поветкина ждали досрочной победы. Боксеры решали свои задачи, поэтому никакой зрелищности бой не предполагал. Куда интереснее оказались бои с участием боксеров RCC boxing promotions Магомеда Курбанова и Павла Маликова.

Авансом интереса екатеринбургской тусовки можно считать, что компанию Игорю Алтушкину в первых рядах должен составить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поскольку турнир традиционно проходит при его поддержке.

Ожидается, что в ДИВСе могут появиться известные российские спортсмены, отстраненные от участия в Олимпиаде-2018. Например, Антон Шипулин, одним из спонсоров которого является РМК.

Одним из главных боев на будущем турнире станет 12-раундовый поединок за звание чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO между действующим обладателем пояса 24-летним Шавкатом Рахимовым и экс-чемпионом мира IBF, 36-летним южноафриканцем Малкольмом Классеном. Оба боксера — представители RCC boxing promotions.

Несмотря на то, что все бойцы без исключения — боксеры RCC, фавориты уже заявлены на афише

«Как мне кажется, Рахимов должен уверенно пройти Классена. Но южноафриканец хорошо показал себя в бою с Михаилом Алексеевым (на турнире в Челябинске 9 сентября Алексеев победил Классена по решению судей, — прим. ред.), поэтому его не стоит недооценивать», — считает редактор Allboxing.ru Юрий Тарантин.

При этом не стоит забывать, что защищать титул всегда сложнее, чем его завоевывать. Кроме того, за плечами Малкольма Классена большой опыт — 42 боя, Шавкат Рахимов провел только 11 поединков. Алексей Титов считает, что шансы на победу в этом бою у спортсменов «50 на 50». Тем интереснее, что боксеры представляют один промоушен.

«Встреча на ринге соперников из одного промоушена — эта практика достаточно распространенная. Компания вкладывает деньги в бойцов, аккуратно ведет их, холит и лелеет, если можно так сказать. И в какой-то момент проводит внутренний экзамен — кто из бойцов более достоин двигаться дальше к чемпионским высотам. Лично мне этот бой очень интересен, посмотрю его с удовольствием», — поделился Юрий Тарантин.

Центральным событием на предстоящем турнире станет также противостояние боксеров из RCC boxing promotions Мухаммада Якубова (Санкт-Петербург) и Марка Урванова (Первоуральск). Они будут биться сразу за два титула.

«Это эксклюзив. Обоих знает местная публика, на счету каждого из них — серия из более чем 10 побед подряд, и они встречаются друг с другом в 12-раундовом противостоянии за 2 региональных титула — WBA Continental и IBF Baltic.

Такие бои нам и нужны. Они поделят зал пополам, половина будет болеть за Марка, половина — за Муху.

Именно благодаря таким дерби мы вернем интерес к боксу и будем наращивать его популярность», — пояснил Алексей Титов.

Шоу Алтушкина всегда проходят при полном аншлаге. В этот раз организаторы бросают вызов самим себе Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Кроме главных боев 10 февраля состоится еще один титульный поединок. За вакантный пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBO в легком весе поспорят не имеющий поражений россиянин Заур Абдуллаев и филиппинец Арди Бойосе.

Любители бокса оценят также «возвращение в ринг» известного российского боксера Дмитрия Михайленко. Он не выступал с июля прошлого года. Михайленко выйдет против своего соотечественника Ислама Думанова в 10-раундовом бою.

Всего на турнире 10 февраля в ДИВСе запланировано 11 поединков. На момент публикации текста, по данным билетных операторов, в продаже осталось чуть больше 400 билетов стоимостью от 300 до 2000 рублей. Очевидно, что трибуны пятитысячной арены пустыми не будут. Остается только дождаться начала турнира, чтобы посмотреть, насколько большой интерес это событие вызовет у элиты — представителей власти, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса.