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10 февраля 2018
09 февраля 2018
22:28  09 февраля 2018 3

На Байкале 76-летняя бабушка вынуждена пересекать озеро на коньках. ВИДЕО

В хуторе Халы нет транспорта

На видеохостинге YouTube опубликовали видео, в котором рассказывается о 76-летней Любови Мореходовой, которая вынуждена выходить на лед на коньках. Не для того, чтобы покататься — это для нее единственный способ выбраться из хутора.

76-летняя бабушка живет на отдаленном хуторе Халы на берегу Байкала. Из-за отсутствия транспорта в населенном пункте и нормальных дорог она вынуждена надевать коньки, чтобы добраться до необходимых ей мест, сообщает «Настоящее Время».

«А коньки мои выпущены в 1943 году. Но они представляете, как дюжат? Хорошо тогда делали!» — рассказывает пенсионерка. По ее словам, во время пробежки на льду у нее пропадает ощущение боли в спине. При этом она боится того, что конек попадет в трещину, тогда травм не избежать. Однако покидать берег Байкала и уезжать в город бабушка не хочет и признается, что этот дом и маленький клочок земли на берегу огромного озера — это «все» для нее.

Ранее в Сети призывали построить мост в Вологодской области, где пенсионерка вынуждена босиком ходить вброд по зимней реке.

Иван Шестак
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