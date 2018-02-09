{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Пермского края
22:55  09 февраля 2018 0

После трагедии в пермской школе учеников отправят на курорт, а из класса сделают библиотеку

Столовая в школе №112. Пермь, школа
После трагедии здание вернулось к нормальной жизниФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

В Пермской школе, где 15 января двое старшеклассников устроили поножовщину, после проверки усилили охрану и приняли ряд мер по сглаживанию ситуации.

Ученики пострадавшего класса проведут весенние каникулы на областном курорте «Усть-Качка». Им предоставят санаторное лечение по программе «Мать и дитя», пишет 59.ru. В самой школе из злополучного кабинета сделают библиотеку.

В учреждении служат три квалифицированных охранника. «Системы видеонаблюдения находятся в исправном состоянии, сигнал выведен на пульт охранного предприятия. Установлена стационарная телефонная точка на посту охраны, разработана и проходит согласование смета на техническую охрану школы в ночное время. В школе установлены тревожные кнопки на телефоны сотрудников учреждения, обновлены должностные инструкции дежурных педагогов», — заявили в департаменте образования.

В школе продолжают работать психологи. Все ученики вернулись к занятиям, но мальчик с травмой глаза и пострадавшая учительница еще находятся на амбулаторном лечении. Из резервного фонда администрации города Перми выделено 1,5 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров