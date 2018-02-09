В Пермской школе, где 15 января двое старшеклассников устроили поножовщину, после проверки усилили охрану и приняли ряд мер по сглаживанию ситуации.
Ученики пострадавшего класса проведут весенние каникулы на областном курорте «Усть-Качка». Им предоставят санаторное лечение по программе «Мать и дитя», пишет 59.ru. В самой школе из злополучного кабинета сделают библиотеку.
В учреждении служат три квалифицированных охранника. «Системы видеонаблюдения находятся в исправном состоянии, сигнал выведен на пульт охранного предприятия. Установлена стационарная телефонная точка на посту охраны, разработана и проходит согласование смета на техническую охрану школы в ночное время. В школе установлены тревожные кнопки на телефоны сотрудников учреждения, обновлены должностные инструкции дежурных педагогов», — заявили в департаменте образования.
В школе продолжают работать психологи. Все ученики вернулись к занятиям, но мальчик с травмой глаза и пострадавшая учительница еще находятся на амбулаторном лечении. Из резервного фонда администрации города Перми выделено 1,5 миллиона рублей в качестве материальной помощи пострадавшим.