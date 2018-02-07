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Главные новости Пермского края
11:20  07 февраля 2018 0

Из больницы выписан последний ребенок, пострадавший при нападении на пермскую школу

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь
Меры безопасности в школе ужесточилиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Десятилетний мальчик, пострадавший при поножовщине в пермской школе, покинул палату НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве. После двух операций ему предстоит долечиваться в Перми, а в столицу придется ездить для консультаций.

Московским хирургам удалось спасти мальчику глаз. Сейчас ребенок начал видеть свет, сообщает ТАСС. Остальные пострадавшие, как писало «URA.RU», уже покинули больницы в Прикамье. В стационаре пока остается учительница Наталья Шагулина, вставшая между своими подопечными младшеклассниками — но и ее состояние значительно улучшилось. Представленная к государственной награде женщина сейчас уклоняется от общения со СМИ.

Два вооруженных ножами подростка напали на пермскую школу утром 15 января. Пострадали при этом 12 человек. Спустя несколько дней последовало нападение на школу в Улан-Удэ. Там на пути вооруженного топором девятиклассника встали педагог и ученик старших классов Давыд Мамонов. Подросток также сумел вынести к врачам раненую девочку и поучаствовать в тушении пожара, возникшего от бутылки с зажигательной смесью. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мальчику торжественно объявили благодарность на школьной линейке.

По данным СКР, в учебных заведениях располагали информацией о готовящихся нападениях, но это не помогло, пишет «Федеральное агенство новостей». В ближайшее время в России собираются значительно ужесточить подход к охране школ. Соответствующее предложение правительству РФ подготовлено Росгвардией и обещает серьезно переформатировать деятельность ЧОПов. Ранее представители этого бизнеса сообщили «Национальной службе новостей», что и и так справляются со своими задачами.

Владимир Васин
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