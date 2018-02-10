Олимпиада-2018 поставила уникальный рекорд в российском интернете

В российском сегменте интернета онлайн-трансляцию открытия Олимпиады в Южной Корее посмотрело рекордное количество пользователей. Аналитики даже дают осторожный прогноз, что это будет первый случай, когда аудитория сайтов превысит просмотры на телеканалах.
По предварительным данным, в одних только «Одноклассниках» интернет-трансляцию церемонии открытия посмотрели 3,5 миллионов уникальных пользователей, причем страница с плеером собрала 5,6 миллионов заходов. Еще 150 тысяч собрали сайты «Матч ТВ» и Spotrbox.ru, сообщает РБК. Объем интернет-аудитории мог бы быть и выше, но «ВКонтакте» не смог запустить трансляцию по техническим причинам.
В настоящее время специалисты еще продолжают подсчет общей аудитории трансляций. При этом директор Института современных медиа Кирилл Танаев отмечает, что велика вероятность, что это станет первым случаем для российских медиа, когда просмотры в интернете превысят аудиторию телевидения. Аналогичное мнение озвучивают и в исследовательской компании Mediasсope. Одной из причин для подобного предположения называется время открытия Игр: событие происходило днем, когда зрителям удобнее смотреть видео в телефоне или на компьютере, чем по телевизору.
Как ранее сообщал портал Newinform.com, Олимпийские игры-2018 в Южной Корее могут побить рекорд по числу участников, который был установлен в Сочи в 2014 году. В Пхенчхане за медали собрались бороться около 3000 спортсменов из 95 стран мира, в то время как на сочинских играх приняли участие всего 2800 спортсменов из 88 стран.